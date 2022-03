¿Luis de Llano irá a la cárcel?

Fiscalía de la CDMX responde a Sasha Sokol tras su confesión

La exintegrante de Timbiriche acusó al productor de cometer un delito por la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años de edad y él 39. ¿A la cárcel? La Fiscalía de la Ciudad de México busca atender la denuncia de abuso que la cantante Sasha Sokol acusó por parte de Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y era miembro de Timbiriche. A través de redes sociales, la Fiscalía local escribió: “Buen día, deseamos atender la situación que reporta. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo?”. La cantante acusó la noche de ayer 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, al productor Luis de Llano de cometer un delito por la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39. A través de Twitter, la artista compartió su experiencia durante la relación que tuvo con el productor, quien, aseguró: “desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”. “Sí tuve un romance con Sasha”, aceptó Luis de Llano en entrevista Mediante un hilo en la red social, Sasha Sokol relató como fue la relación que sostuvo con Luis de Llano. La respuesta de la cantante se dio unos días después de que el productor habló del caso en una entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su canal oficial de YouTube: “Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo (Con información de Agencia El Universal).

Personalidades de la farándula le muestran su apoyo a Sasha Sokol Luego de que Sasha Sokol denunciara este abuso de parte de Luis de Llano en sus redes sociales, varias personalidades de la farándula le mostraron su apoyo a la exintegrante de Timbiriche, entre ellos la actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade, quien dijo: “Sé perfecto. Eres libre del silencio”. También, la conductora Rebeca de Alba expresó: “Siempre contigo, cariño, siempre. Hasta el infinito y más allá”, mientras que la actriz Cecilia Suárez y la conductora Martha Carrillo compartieron emojis de corazones en color morado. al igual que el reportero Sebastián Resendiz.

“He pasado por emociones súper intensas” ¿Presentía lo que pasaría? A través de sus redes sociales, donde simplemente en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 200 mil seguidores, la cantante Sasha Sokol escribió un emotivo mensaje el último día del 2021, semanas antes de acusar a Luis de Llano de abuso cuando ella era apenas una jovencita. “Este ha sido uno de los años más interesantes de mi vida. También uno de los más difíciles. He pasado por emociones súper intensas: pensé que no podría llorar más y seguí llorando. Pensé que no podría doler más y seguí doliendo. Ha estado tenaz, sí, pero lo agradezco de principio a fin”.

“Deseo que coseches lo que siembras”, dice Sasha Sokol, ¿indirecta para Luis de Llano? En este mismo mensaje, que provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, Sasha Sokol quiso agradecer por muchas cosas que pasó en el 2021, tanto por haberla desarmado como por haberle enseñado que se puede reparar: “Gracias por zarandearme y mostrarme la capacidad que tengo para levantarme. Gracias por hacerme más fuerte”. “Sé que quiero crecer, sé que quiero bonito. Quiero potenciar y que me potencien. Quiero abrir más y más el corazón. Quiero reír y quiero fluir. Perdonar lo que fue. Agradecer lo que fue. Aceptar lo que es. No hay nada mejor que lo que sucede. Y para ti, deseo que coseches lo que siembras”. ¿Indirecta para Luis de Llano?

Mauricio Martínez también narra intento de abuso El actor mexicano Mauricio Martínez ha sorprendido al compartir en sus redes sociales un intento de tocamientos por parte del productor Toño Berumen: “El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen, pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, posteó el actor del musical On your Feet! El mexicano quien actualmente participa en obras teatrales en Broadway, decidió alzar la voz, luego de que la ex Timbiriche Sasha Sokol hablara sobre el caso de abuso por parte del productor de Televisa, Luis de Llano Macedo: “Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos”, aseguró.

Muestra su apoyo a Sasha Sokol Mauricio Martínez pidió que no generalicen a todos los que trabajan en Televisa, pues también hay grandes personas en esa empresa con carreras profesionales y ética intachable. Asimismo mostró su apoyo a Sasha, comentando que cuando un hombre de 39 años seduce y enamora a una niña de 14, se llama abuso y es un delito muy grave. “Yo no tengo nada que ver con su caso y no me corresponde hablar al respecto. No es mi amiga, no la conozco, pero aún así la apoyo al 100 por ciento. Créanle a las víctimas. Del otro tema, está más que claro en mis tuits y no hay nada más que agregar. Les mando un abrazo muy fuerte desde NY”, posteó.

¿Quién es Toño Berumen? Toño Berumen fue manager de Magneto y Mercurio. Trabajó con Fey y Danna Paola. Incluso, estuvo involucrado en el proyecto de la Capilla Sixtina en México, quienes hicieron posible la visita del papa Benedicto XVI a México en el 2012. Ahora, es señalado por el actor y cantante Mauricio Martínez. “El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen, pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?” (Con información de Agencia Reforma).