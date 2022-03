“Primera cifra sitúa en 17 los muertos por una batalla entre las hinchadas de Querétaro y Atlas, tras un encuentro de la liga de fútbol local. Se teme que haya más fallecidos”, “Acaban de decir que 17 personas han muert0 en el Querétaro vs Atlas, hoy es un día negro para el fútbol mexicano, es un vergüenza, deberían suspender el torneo y desafiliar al Querétaro”, fueron algunos comentarios.

Ofrecen disculpas a la afición

De acuerdo con la Agencia Reforma el director general del Querétaro Adolfo Ríos ofreció disculpas a los aficionados visitantes por la trifulca. “Esto no es México, no es futbol, no es lo que merece nuestro país. Una disculpa, lo sentimos muchísimo, la integridad es lo más importante”, explicó Ríos a una familia atlista que fue resguardada en la cancha.

“Con profundo dolor hoy siento la mayor vergüenza como aficionada de #Querétaro, vergüenza que el inmueble no tenga la mínima seguridad adentro y que al mostrar este video a la policía municipal no haya decidido entrar. ¡Cárcel! “, se puede leer en la cuenta de red social de ex futbolista. PARA VER EL VIDEO DE LAS VÍCTIMAS DA CLICK AQUÍ .