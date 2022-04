Tras ser presuntamente abandonada por sus amigas en una carretera en plena madrugada, la joven desapareció y por más de 13 días no se supo nada de ella hasta que fue encontrada en una cisterna dentro del motel cercano al lugar donde la vieron por última vez.

Tras una entrevista, Samuel García confesó que se siente consternado por la noticia de la jovencita, pero que todavía falta saber algunos detalles de su muerte, que serán esclarecidos por la autopsia y por la carpeta de investigación de la cual, reiteró, no conoce.

Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, reconoció que hasta el momento él no conoce la carpeta de investigación del caso de Debanhi Escobar, la jovencita que apareció muerta en una cisterna dentro de un motel, tras 13 días desaparecida, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias El Heraldo de México.

“YO COMO GOBERNADOR NO CONOZCO LA CARPETA”

Ante todo esto, en su calidad de gobernador, solicitó a la Fiscalía de Nuevo León que de a conocer un minuto a minuto de los videos y detalles que tiene de la investigación, así como los resultados de las evidencias y cateos que se han hecho durante el tiempo que estaba desaparecida la jovencita.

De manera textual comentó lo siguiente: “Yo como gobernador del estado, no conozco la carpeta, no he visto un video. Y así deben estar muchos, yo pido con mucho respeto a la fiscalía que sea abierta y que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia y la evidencia”. Archivado como: Debanhi Escobar