“Qué dolor que esas predicciones tan fuertes se cumplan realmente, pero como dije antes, estas predicciones son para prevenir. (Fui) La única vidente de América que anunció ese atentado, ese tiroteo, en esa escuela con niños en Texas y para mayo, dije lugar y fecha, la única que no solo es acertada, sino también precisa”, dijo la clarividente.

¿Qué motivó al joven hispano a cometer este crimen?

Sin dejar pasar más tiempo, la Hija de Nostradamus le ‘echó’ las cartas a Salvador Ramos luego de que sus seguidores le mostraran una foto del joven hispano que perpetró la masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas, donde perdieron la vida 19 alumnos y dos adultos: “Vi una mirada vacía, sentí una energía de celos, de odio e ira hacia sí mismo”.

“Sangre, dolor, llanto, lágrimas. Él contra los niños, queriendo atacarlos… Lo primero que visualizo es que hay una venta de armas descontrolada y lo segundo que veo es una inestabilidad familiar, violencia en la infancia, sufría ese joven. Evidentemente, eso no lo disculpa de nada. Las cartas dicen que un hombre mayor lo tocaba de niño e inclusive me hablan de propuestas y prostitución en la infancia, pero es algo forzado, algo que él no quería”, comentó la clarividente Antonella Pilar.