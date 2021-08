Para como se montan los shows matutinos publicitando cada aspecto de la vida de sus conductores, como sucedió con Francisca Lachapel, levantó sospechas que Carlitos Calderón no apareciera a distancia, como transmitieron varios compañeros, lo que dejó ‘entrever’ que no estaba bien de salud.

Aunque no se especificó lo que sucedía bien con el conductor de Despierta América, únicamente que no aparecería a cuadro por contagiarse de coronavirus, por lo que guardaba un estricto período de cuarentena, medios de comunicación también indicaron que su prometida Vanessa, quien está a días de tener a su bebé, también estaba contagiada.

Aunque Raúl González fue el encargado de dar la noticia sobre Carlitos Calderón y su contagio de coronavirus, resultó muy escueta la información sobre el estado de salud del conductor de Despierta América, por lo que no pasaron más que pocas horas para que el mismo afectado por el COVID, tratara de calmar a todos con un mensaje.

Los mensajes de apoyo en la fotografía no se hicieron esperar para el conductor: “Dios con ustedes”, “Todo va a estar bien mi querido Carlitos. Dios primero, así será. Te quiero”, “Besos a los tres!!!!”, “Abrazo Carlitos y Vanessa!! Dios con ustedes”, “Muchas bendiciones”, “Todo estará bien!”, expresaron ciertas personas.

La gente no perdona la irresponsabilidad de Carlitos Calderón y su novia por su bebé

Cuando recibieron mensajes de apoyo, también muchas críticas porque aparentemente, hace dos semanas, Vanessa Lyon, novia de Carlitos Calderon celebró un gran baby shower y aparentemente fue ahí donde se contagiaron: “Dejen esas reuniones ya ves lo que pasa sobre todo por el bb ni deberían ni recibir a nadie por el momento”, “Èl año pasado te cuidaste más me acuerdo qué tenías mascarillas para cada día”.

“Con todo respeto, no entienden que tienen que cuidarse imagínense todos los que estuvieron con ellos en el baby shower”, “Cuando él debería dar el ejemplo….. ??????? ….y trabaja. En la television……..? No se que piensa la gente..?????”, “Jacky, Borja y ahora Carlos todo por estar en fiestas premios juventud y baby shower y son los primeros en dar consejos que no ponen en práctica”, regañó la gente.