Rumores muerte Carmen Salinas. La noticia de la muerte de Camelita Salinas ha estado invadiendo la web, distintos medios de comunicación han dado por hecho el sensible fallecimiento de la originaria de Torreón, Coahuila, México. A pesar de los rumores, sus familiares no han confirmado nada aún, ¿Será que lo están ocultando?

“No se le está dando ningún medicamento para el dolor, desde que falleció su hijo ella padece de la presión. Carmen no ha fallecido”, dijo Jorge Nieto. Además mencionó que se ha descartado la versión de que iba a ser operada, por lo que prácticamente esperan alguna mejoría en las próximas horas.

Tras los rumores de su muerte Gustavo Briones dio la cara y explicó: “El doctor ahorita me dijo que sigue igual que en la mañana, no le han metido medicamento, solamente un medicamento para el dolor”, dijo su sobrino ante los medios de comunicación la tarde de este 11 de noviembre en las afueras del hospital donde se encuentra internada la actriz mexicana.

Revelan cómo fueron sus últimos minutos antes del derrame

En una entrevista disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas reveló cómo fueron los últimos minutos de la actriz antes de que sufriera un derrame cerebral que la mantiene hospitalizada en terapia intensiva.

“Llegamos de una grabación que hizo ayer y llegando a casa cenamos los dos juntos, no habíamos comido, cenamos, vimos su novela y estuvo viendo su novela”, expresó Gustavo, quien justo en ese momento se ‘dobló’: “Cuando terminó la novela, le dije que me iba a la casa porque mañana tenía llamado y me fui como a las 10 de la noche, más o menos”. Archivado como: Rumores muerte Carmen Salinas