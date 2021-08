Según el GBI, Edwin Murillo dirige desde su celda en Georgia las operaciones de un cartel mexicano de tráfico de drogas, el cual hasta el momento no ha sido identificado. El hombre paga una condena de 300 meses en prisión por tráfico de droga y otros delitos, por los que estaría en prisión hasta el 2034.

Según dio a conocer la Oficina de Investigaciones de Georgia, o en inglés Georgia Bureau of Investigation (GBI, por sus siglas en inglés), el preso Edwin Murillo fue quien dio la orden de asesinar a Rossana Delgado desde su celda en la prisión estatal de Georgia, donde está recluido desde el año 2015 por varios delitos, entre los que se destacan la venta de metanfetaminas.

El GBI, en colaboración con US Marshall (USMS) de Atlanta y San Diego, coordinó la transferencia a la custodia estadounidense de Juan Ayala Rodríguez, de 35 años, quien fue arrestado en Durango, México el sábado 26 de junio en relación con el asesinato de Rossana Delgado. Juan Ayala Rodríguez está pendiente de extradición a Georgia para enfrentar cargos de asesinato. Archivado como: Rossana Delgado asesino.

Pero Meghan Colon, María Katherine Chávez Encarnación y Carolina Jazmín Rodríguez no fueron las únicas involucradas en el macabro plan para matar a Rossana Delgado. Las investigaciones indican que Juan Ayala, Mario Alberto Barboza Juárez, Óscar Manuel García y Juan Antonio Vega se encargaron de mutilar y quemar el cuerpo de la hispana.

Rossana Delgado asesino: Tres sospechosos siguen fugitivos

Hasta el momento siguen prófugos de la justicia otros tres sospechosos en asesinato de la taxista venezolana, identificados por el GBI como Mario Alberto Barbosa Juárez, Carolina Jazmín Rodríguez Ramírez y María Katherine Chávez Encarnación, cuya búsqueda está activa y en curso y por ello, se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique al 1-800-597-TIPS (8477), o a la página web https://gbi.georgia.gov/submit-tips-online, o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something.

Se ha emitido una orden de arresto por asesinato para María Katherine Chavez Encarnación, de 28 años de edad y residente de Marietta, Georgia. La última ubicación conocida de la mujer es México. Otra orden de arresto fue emitida para Carolina Jazmín Rodríguez Ramírez, de 28 años de edad y residente de Oklahoma. Ella es la mujer que aparece en un video junto a Rossana Delgado en la tienda Ross y Mercado Fresco, publicado anteriormente en este caso. Actualmente se desconoce la ubicación de Rodríguez-Ramírez, pero se cree que se encuentra en México con al menos otro sospechoso, Mario Alberto Barbosa Juárez. Archivado como: Rossana Delgado asesino.