La hermana de Jenni Rivera decide romper el silencio

Expresa a su familia todo lo que siente

Rosie Rivera ya no es la albacea de la herencia de Jenni Rosie Rivera rompe silencio. Rosie Rivera no aguantó más y por fin, después de tantos rumores sobre supuestos malos manejos en torno a la herencia de su hermana Jenni Rivera, rompió el silencio ahogada en llanto y en compañía de sus hermanos Juan, Pedro y su madre, la señora Rosa Rivera. Hace unos meses la hermana menor de la cantante detalló a la revista TVyNotas que tiene varios años preparando su renuncia como albacea de la herencia que dejó Jenni Rivera para sus hijos, antes de morir en un accidente aéreo el nueve de diciembre de 2012. Y es que en ese momento aseguró que no soportó tanto odio, demanda tras demanda y supuestos errores en la empresa. Sin embargo, tras anunciar que ya no sería ella quien administraría todo, muchos comenzaron a dudar de ella. Rosie Rivera no aguanta más y se suelta en llanto En la plataforma de YouTube circula un video en el que la hermana menor de Jenni Rivera se suelta en llanto a causa de ya no poder más con tanta presión por parte de miembros de su familia e incluso gente que la llega a reconocer en la calle, pues después de que se solicitó la audiencia para saber cómo estaban los ingresos de la herencia que la fallecida cantante dejó, se desató un gran distanciamiento entre la familia Rivera. Y no es para menos, pues fue acusada por sus sobrinos de que ella junto con su hermano Juan estaban haciendo un gran desfalco en las ganancias generadas por la Diva de la Banda, cosa que metió en serios problemas a la familia Rivera, pues tras eso la separación entre ellos fue demasiado notoria.

Rosie de manera desconsolada rompe el silencio “Este año me ha enseñado mucho, este año me fijé que mucha gente no está… ayer me fijé que mucha familia no me sigue, bueno no voy a decir mucha, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni”, comentó Rosie Rivera durante el video publicado por Juan Rivera entre lágrimas. Rosie Rivera se refiera a la pérdida de sus sobrinos, los hijos de La Diva de la Banda, dado que desde que comenzaron los rumores ellos se alejaron de ella y hasta dejaron de seguirla en las redes sociales; al principio la única que seguía de su lado era Jacqie, quien precisamente se quedará como la albacea de la herencia de su mamá, pero ahora mismo parece que ese vínculo también se rompió.

Después de declarar que se siente bastante mal por el hecho de ver que su propia familia no la sigue, que se mantiene distanciada también mencionó el cómo se siente al respecto, "Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años, y te pones a pensar '¿quién más no cree en mí?' y tu mente empieza a rodar", comentó la hermana menor de Jenni Rivera. Comentó que cuando salió mucha gente reaccionó ante ella diciéndole varias cosas ofensivas hacia su persona, ya que se creyeron todo lo que se ha dicho del supuesto desfalco que ella realizó, cosa que ya se desmintió con pruebas en la mano… Dijo que está bien que la gente opine lo que quiera, pero cuando se trata de la familia es realmente doloroso recibir comentarios hirientes.

Rosie Rivera se ve destrozada porque su familia no confía en ella “El saber que tu familia no cree en ti duele, pero luego empiezas a ver quién sí cree en ti y aprecias a los que sí creen en ti”, fueron palabras que salieron de la boca de Rosie con un gran nudo en la garganta y entre lagrimas. La reacción que muestra en el video es totalmente fuerte. Es un lado que muchas personas no conocemos, sí, nos enteramos de lo que acontece a la familia Rivera pero no sabemos como es que se siente exactamente cada miembro de la dinastía por lo que resulta algo impactante el conocer la situación de Rosie y ver como es que le ha afectado todas las problemáticas provocadas por sus sobrinos.

A pesar de todo, Rosie Rivera agradece a quienes aún creen en ella “Gracias por los que sí creen en mí”, palabras que dice la hermana menor de Jenni Rivera mientras coloca su mano en el pecho, señal de que lo dice lo más sincera posible, sin dudas se ve bastante afectada por todo lo que ha estado pasando en su vida desde que se le tacho como una ‘ratera’. Inclusive mencionó que muchas personas que la llegan a ver en la calle se detienen para únicamente preguntarle si realmente lo hizo, cosa que la hace sentir fatal según menciona en el video. Una de las personas que se encuentra reunida con los demás miembros de la familia Rivera realizó comentarios para Rosie.

Luego de haber comentado el cómo se siente respecto a su familia, también compartió el cómo ha sido atacada en las calles por las personas que la llegan a reconocer, la única razón por la que se detienen a preguntarle por qué le hizo eso a su hermana, que si tanta falta le hace el dinero se ponga a trabajar, entre tantas cosas más. En el video se ve sumamente afectada emocionalmente por los comentarios que recibe. Una voz masculina se percibe en el clip compartido en donde le menciona que no tiene por qué andar dando explicaciones a otras personas que no son de su familia y que no conocen exactamente la verdadera situación que atraviesan los Rivera, "dejando a un lado a las personas que creen en ti, no deben de andarte investigando ni preguntando", es lo que menciona la voz de un hombre en el video.

Rosie Rivera rompe silencio. La hermana menor de Jenni Rivera se muestra atemorizada Expresó entre lágrimas que en realidad se siente asustada y no encuentra cómo decirles a sus hijos quién es ella, debido a todos los comentarios que le hacen en las calles cuando la tachan de ‘ratera’. Dice que a ella no le gustaría que sus pequeños recordaran esas palabras dirigidas a su madre. “Yo solo quería darles las gracias a los que sí están conmigo, nunca he tenido que comprar un regalo, nunca he tenido que comprar su amor a ninguna persona”, fueron las palabras que dijo durante la grabación del video que se encuentra en el canal oficial de YouTube de su hermano Juan Rivera.

Rosie Rivera declara que ya no quiere ni salir de su casa “Creo que es mejor que alguien te quiera con todo lo que eres”, afirmó Rosie Rivera haciendo la referencia a los familiares que están de su lado y de sus seguidores que creen en ella y saben que realmente no tuvo nada que ver con el embrollo de la herencia, en la que también su hermano Juan salió como culpable. “Ya ni quiero salir de la casa, ya no quiero ir a ningún lado… no quiero aclarar nada, solo quiero decir gracias, gracias por creer en mí”, con lágrimas corriendo por sus mejillas fueron las palabras que ella expresó, pues comenta que es tan incomodo salir porque siempre la tratan como la mala del cuento, cosa que no es de su agrado debido a que ella en ningún momento fue causante de los problemas sobre la herencia de Jenni.

Hace unos días ella acudió a un local de comida y comparte que mientras ella hizo la orden un par de jóvenes reaccionaron de manera ofensiva ante Rosie: "Una muchacha le dijo al muchacho 'mira se parece a la hermana de Jenni' y el muchacho respondió 'sí se parece a la Rosie, nada más que la Rosie es ratera'", lo dijo con voz entrecortada. Ante esto Juan Rivera su hermano, hizo algunos comentarios: "Creo que los demás saben que no, que quieran tal vez utilizar algo para tener coraje es diferente pero todos saben que no", comentó su hermano. Por si fuera poco su padre se sumó a animarla, "No te debes de sentir tan mal hija porque acuérdate como le pasó a Dios nuestro señor que todo el mundo lo aborreció por todas las cosas que decían de él y tú sabes que no debes de sentirte mal, la gente siempre va a decir tonterías", agregó.

Don Pedro Rivera dedica palabras a Rosie Después de que la hermana menor de Jenni Rivera confesó todo lo que ha sufrido públicamente los ánimos por parte de su hermano Juan y por supuesto de su padre don Pedro se manifestaron, pues como familia les duele ver tan quebrantada a Rosie a causa de ataques que ha sufrido cada que sale a algún lado. “La gente no es la que está contigo, los que estamos aquí ahorita somos los que estamos contigo y con eso debes de sentirte feliz… si tú te sientes bien dentro de tu alma, ¿cuál es el problema? Y deja de sufrir porque la que se va a amolar eres tú, tú tienes que estar bien, tienes que estar bella y seguir adelante”, comentó don Pedro.

Doña Rosa también manifestó cómo se siente con toda esta situación "A mi sí me gustaría que aclararan todo para que no sucedan las mismas cosas", fueron las palabras de la señora Rosa al ver todo lo que le estaba aconteciendo a su hija y también a Juan, a quien se le culpa de un gran desfalco y de gastar ese dinero en unas vacaciones muy lujosas para él, por ello su madre manifiesta que deberían de dejar todo en claro para ya no ser atacados. "El dinero es causante de separaciones, de separarse la familia aunque el dinero ni es de ellos verdad, pero yo creo que yo en tu lugar yo aclararía todo", dijo a su hija. Después de todo esto, la familia Rivera decidió hacer una oración para que Rosie se viera completamente fortalecida y se le diera el discernimiento de cómo hacer las cosas para que ya no reciba especulaciones por parte de la gente.