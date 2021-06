Llena de coraje por ser difamada

‘Es algo que se debía mantener en privado’, comenzó diciendo Rosie Rivera quien poco a poco fue perdiendo el estilo y transformó la aclaración sobre los estados financieros de las empresas de Jenni Rivera, de quien fue albacea hasta apenas este año, en coraje e indignación por ‘difamarla’.

“No es que tenga miedo, no tengo miedo, he manejado las cosas para honrar a Dios, yo no tengo que comprobar nada con nadie, sólo con Dios, Dios me dio este asignamiento para acercarme a mi hermana, y aunque yo hubiera querido que esto sea privado porque no me gusta qué parte de mi vida divulgar, no sólo se trata de mi sino de las finanzas de otras personas…”, precisó la hermana de Jenni Rivera.