Kassey Rivera menciona a través de las redes sociales que salió positiva al coronavirus

La hija de Rosie Rivera explica las precauciones que toma para no contagiar a su abuela

El video fue publicado a través de una cuenta de Instagram

Kassey Rivera coronavirus. La hija de Rosie Rivera (hermana de Jenni Rivera), Kassey informa a través de las redes sociales que salió positivo al coronavirus, además menciona qué es lo que hace para no exponer al contagio a su abuela Doña Rosa.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Chicapicosa 2, se puede observar a la hija mayor de Rosie, Kassey Rivera donde informa a todos sus seguidores que tiene coronavirus.

Se puede observar en el video a la joven de 17 años de edad, donde aparentemente es su habitación y se le ve sola por lo que se puede considerar que está aislada.

Junto a la publicación, el usuario de la cuenta que publico el video mencionó: “Hija de #rosierivera positiva a #covid y cuenta lo que está haciendo para proteger a su abuelita doña Rosa”.

“ME EMPECÉ A SENTIR MAL LOS PRIMEROS DOS DÍAS”

Kassey comienza diciendo: “Voy hacer este video porque he visto comentarios de varios seguidores preguntándome si me sentía enferma, ya no me siento mal gracias a todos por preguntar”.

“Me empecé a sentir mal los primeros dos días y lo que hice fue no tener contacto con mi abuela y ni con nadie de esta casa, hasta que ya me sentí mejor al siguiente día, solo comía y me iba a mi cama y tomaba muchos té”, mencionó Kassey en el video.

“Solo tomen sus precauciones si alguno tiene coronavirus para no expandirlo”, finalizó así la hija de Rosie Rivera. Actualmente el video publicado cuenta con más de 2 mil reproducciones.

