La hermana de Jenni Rivera revela que tiene problemas con el alcohol

Rosie Rivera aseguró que para ella los meses más duros son de octubre a diciembre

La confesión de Rosie Rivera fue después de la entrevista de su sobrino Johnny Rosie Rivera alcohol. Las redes sociales ya se han convertido el confesionario por excelencia de la familia Rivera, pues sus integrantes las usan para dar a conocer cada detalle de su vida y hasta sus más íntimas confesiones, tal y como lo hizo Rosie Rivera. La hermana menor de Jenni Rivera usó sus redes para confesar que había tenido problemas con el alcohol, casualmente dicha confesión la realizó después que su sobrino Johnny diera una entrevista al programa El Gordo y La Flaca, tal y como lo dio a conocer el Instagram de Chica Picosa 2. Rosie Rivera alcohol: Habla de sus problemas con la bebida En la publicación se puede leer el siguiente mensaje: “Justo hoy que salió #juanangel hablar de los líos que tiene con sus tíos #juanrivera y #rosierivera, sobre la herencia que les dejó su mamá #jennirivera, Rosie habla sobre su problema con el alcohol, que tuvo nuevamente en octubre del 2020”. En el video la hermana de Jenni Rivera confiesa que estuvo lidiando con problemas con el consumo de alcohol durante la pandemia, y reconoció que la mayoría de las veces que tomaba era al lado de sus hermanos. Acompañada de su esposo, Rosie Rivera hizo varias confesiones.

Rosie Rivera alcohol: “Es algo que da pena hablar y decir” En el video Rosie Rivera empieza explicando que la acompaña su esposo porque con él se siente muy segura: “Esto es algo que quiero hacer con mi esposo porque es algo que tengo que confesar, y porque me siento más segura contigo, es algo que da pena hablar y decir, pero creo que es importante…”. “Da temor porque la gente puede juzgar muy fuerte, pero ya lo hablé con todas las personas necesarias y ahora les puedo decir a ustedes que les debo hablar con toda la verdad”, empezó su introducción Rosie, después habló de la pandemia y cómo ella y su esposo la vivieron.

Rosie Rivera alcohol: “Empecé a tener problemas con el alcohol” Fue entonces que la confesión de Rosie Rivera llegó: “El año pasado de octubre a diciembre… empecé a tener problemas con el alcohol, que obviamente mi mamá sabía, mis hermanos sabían y obviamente mi esposo sabía, lo hablé con mi hija… yo antes de venir a los caminos de Cristo tenía un problema con el alcohol…”. “Pero ya cristiana no tomaba nada, ni vino, esas reglas para mí siempre han sido muy difíciles de ver…pero yo tenía un problema con el vino…incluso cuando me hice cristiana, dejé de estar un año con mis hermanos, porque yo tomaba con mis hermanos… y dejé de salir un año con mi hermana Jenni…”.

Rosie Rivera alcohol: Jenni la invitó a tomarse un shot Rosie Rivera confesó que por causa del alcohol se alejó de su hermana Jenni, pues con ella acostumbraba a beber: “…yo lloraba mucho porque la extrañaba, y obviamente tener una relación con tu hermana no es mala, pero yo tenía la tentación de tomar, y ya después de un año me sentí fuerte para poder ir a los conciertos y no tomar…”. “En octubre, el 31 de octubre después de casi diez u ocho años, por primera vez mi hermana… estábamos todos los hermanos menos Pedro, me dice ‘hey sister tomate un shot conmigo’ y yo le dije que no, y a mí me encantaba tomar con mi hermana, pero yo le dije no hermana, yo ya no hago eso… no tenía tentación”.

Rosie Rivera alcohol: “Empecé a tomar con mi familia” La hermana de Jenni Rivera recordó que en la pandemia ya no tuvo la fuerza que le demostró ocho años atrás a la cantante y que ahora había regresado a las garras del alcohol, “en la mera pandemia, no culpo a nadie más que yo, en los meses de octubre a diciembre siempre son meses de batalla para mí…”. “Y empecé a tomar, pero no es que tomara sola, mi tentación es tomar con mi familia, y empecé a tomar con mi familia… era un evento con Lupe, Juan y Lupe había lanzado un disco y yo estaba muy feliz… yo había orado porque mis hermanos estuvieran bien”. VER VIDEO AQUÍ

Le confesó a su familia que volvió a tomar “La primera vez que tomé creo que fue en ese concierto de Lupe, pero no la pasamos tan bien, no te puedo ni mentir ni decir que me sentí mal, me sentí mal el día después a solas, lo hablé con mi esposo, lo hablé con mi hija, mi mamá más o menos sabía, pero estaba sorprendida…”, narró Rosie Rivera. “La primera vez que tomé en octubre fue porque estaba feliz, no nada más se toma por tristeza, yo no sé si tomar es pecado… no sé…”, recalcó la también empresaria, quien aseguró que afortunadamente eso ya había quedado en el pasado y que su esposo fue de gran ayuda para ella.

La acusan de no pagar Por otro lado, luego de que se revelara que se mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, ahora se asegura que la empresaria Rosie Rivera no indemnizó a las familias de las personas que murieron junto a La Diva de la Banda en un accidente aéreo el nueve de diciembre de 2012 en Monterrey, Nuevo León, en México. A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se compartió una publicación que a la fecha tiene más de mil likes, y que de comprobarse que es cierto, dará mucho de qué hablar: “He estado pensando en esta auditoría que le están haciendo a Rosie Rivera”, se lee en esta imagen.

Supuestamente no dan voz a familias afectadas “Yo me pregunto, ¿saldrá también a la luz que Rosie Rivera no indemnizó laboralmente a las familias de los cuatro que fallecieron junto con Jenni? Eso es confirmado. Telemundo tenía una entrevista extensa con ellos donde hablaban de eso, pero Rosie y Juan impidieron que saliera”. En esta misma publicación, la cual provocó reacciones de todo tipo, se dice que como estaba a punto de salir el reality de la familia Rivera en Telemundo, la entrevista con las familias de las personas que murieron junto a Jenni Rivera nunca salió a la luz, pues la televisora prefirió tener ese dinero seguro.

Murieron con Jenni Rivera Cabe recordar que las personas que murieron junto a Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012 son Arturo Rivera, Mario Macías, Jacob Llenares y Gerardo N., quienes trabajaban con ella, sin contar a los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. Y luego de que se asegurara que Rosie Rivera no ha indemnizado a las familias de estas personas, se hizo la pregunta si Chiquis Rivera sabrá esto, aparte que a Jacob, o en este caso a su familia, les quitaron una camioneta sin que se sepa la razón.