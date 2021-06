“Ese chamaco castroso ya mejor que vaya aprendiendo a trabajar porque el dinero que le dejó mami no se le va a multiplicar en macetas”, “Eso solo se llama hambre de dinero la que tiene ese mocoso malagradecido huev… que solo se dedica a hacer mier…”, “Ese niño no está bien y no quedó bien desde que su mamá no está”, se puede leer en más comentarios.

Johnny Rivera usó un fragmento de una canción para mandar una indirecta a sus tíos, Juan y Rosie Rivera

Por medio de sus historias de Instagram, el hijo de Jenni Rivera compartió una imagen de su madre al mismo tiempo que sonaba un fragmento del tema Monster del rapero Kanye West, quien participó en la contienda presidencial de EE.UU. del año pasado.

“All I get is these vampires and blood suckers, all I see is these niggas I made millionaires” (“Todo lo que tengo es a estos vampiros que succionan sangre, todo lo que veo es a estos… que los he hecho millonarios”). Pero eso no sería todo de parte de Johnny Rivera.