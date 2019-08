Página

En las thrift stores se vende principalmente productos usados como ropa de segunda mano, libros, álbumes de música, DVD y muebles donados por miembros del público.

Estas tiendas son un buen lugar para comprar productos en buen estado y para ahorrar dinero.

Thiftshopping (ir de comprar a tiendas de segunda mano) es una actividad común en las ciudades grandes de Estados Unidos.

¿Te has quedado con las ganas de comprar alguna prenda porque no completabas su precio? ¿Te ha pasado que quieres renovar tu armario, pero te hace falta dinero? ¿Cuántas veces no has podido comprar todo lo que has querido en ropa y calzado porque solo tienes suficiente dinero para comprar uno u otro? O tal vez simplemente eres amante de las gangas. Sea cual sea el caso, las tiendas de ropa de segunda mano o thrift store, es una opción para ahorrarte unos dólares y salir con varias prendas y accesorios que pudieron costarte incluso el triple.

La mayoría de las thrift store venden productos usados muy por debajo de sus precioso originales; es verdad que habrá artículos que quieras evitar comprar, pero las tiendas de segunda mano también cuentan con muchas cosas excelentes para ofrecer. Y, por si fuera poco, muchas de estos negocios están asociados con organizaciones benéficas, que no solo benefician a sus destinos, sino también a ti, lo que hace que el ahorro sea una situación beneficiosa para todos.

Para encontrar lo mejor de lo mejor la página web Insider recurrió a Yelp para rastrear las mejores tiendas de este tipo en EE. UU. Continúa leyendo para conocerlas.