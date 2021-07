Fue la pareja de Juana Pérez-Domínguez quién salió en defensa de ella para hablar sobre los hechos ocurridos hace un par de días, donde una menor de edad perdió la vida por un garrafal error, que dejó a toda una familia a dolorida y a una mujer tras las rejas; de acuerdo con el medio que lo entrevisto, el hombre no quiso dar datos sobre su identidad, pero si defender la honra de su esposa.

El hombre en la entrevista dijo que “fue un horrible accidente”, cuando se le cuestionó sobre los hechos ocurridos con la menor de dos años, que su esposa ‘olvidó’ dentro de un auto, casi siente horas, cuando al temperatura marcaba 96 grados Fahrenheit, que provocó la muerte de la menor, quién no fue auxiliada a tiempo. Archivado como: rompe silencio niñera detenida

Rompe silencio niñera detenida: “La única que sabe es ella”

Aunque el hombre se mostró cooperativo con la reportera, al momento de preguntar por los detalles del caso y por supuesto, la versión que la familia de la acusada tenía sobre los hechos, él simplemente dijo que ella era la única que conocía la verdad de la situación, que él no sabía lo que aconteció porque no estaba presente ese día.

“Se olvidó, o no sé, la única que sabe es ella”, dijo Pedro, el esposo de Pérez-Domingo con quien tiene una relación desde hace 24 años, ante las cámaras de Local 10 News, mencionando que hasta el momento no ha podido hablar con su esposa, debido a que no se lo han permitido las autoridades. Archivado como: rompe silencio niñera detenida