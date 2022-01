De acuerdo con el programa de Chisme No Like afirman que habrá muchos cambios en el show de noticias, ya que tienen prospectos más jóvenes que optarían por ellos: “Yo creo que a Jessica perfectamente la podrían dejar porque su imagen es de espectáculos”, asegura la conductora Elisa.

Recuerdan los inicios de María Celeste Arrarás

Según ellos, este programa que en sus inicios fue conducido por la reconocida periodista María Celeste Arrarás, tendrá un nuevo formato de entretenimiento. Beristain aseguró que la producción del programa no ha podido conseguir el mismo rating que tenía cuando Arrarás estaba como su presentadora.

“Un programa que ella creó desde el nombre, todo, pero obviamente se los dejó, los derechos ya les pertenecen a ellos, una tristeza, porque no solo era un programa donde te ponían a veces imágenes muy fuertes, estilo Primer Impacto, también llevaba noticias y noticias locales e internacionales de mayor fuerza y que ahora le vayan a dar un giro a lo artístico es una decisión fuerte”, expresó la conductora de Chisme No Like. Archivado como: Rodner Figueroa Jessica Maldonado.