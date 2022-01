“No saben qué hacer con Jorgito Bernal (exconductor del programa Suelta la sopa, que salió del aire en diciembre pasado), porque él es de Telemundo, no es de Suelta la sopa. Él es muy correcto, muy político, aunque tiene sus escándalos que le hemos sacado aquí”, expresó Javier Ceriani.

Habría ‘cambios drásticos’. En la emisión de hoy del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se aseguró que vienen cambios y despidos en Telemundo, y una de las ‘sacrificadas’ de esta cadena de televisión sería la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, quien apenas regresó al programa Hoy Día tras superar al coronavirus .

“Nacho Lozano y Arantxa Loizaga, que para mí es una perfecta desconocida, no sé ni quién es, ellos son como perros y gatos, todos los días ella se levanta y va a quejarse de Nacho Lozano con Patsy Loris, la ejecutiva, esto empezó mal desde el primer día, se llevan malísimo”.

Javier Ceriani compartió que esta decisión se habría tomado luego de que la actriz y conductora puertorriqueña bajara de peso, pues ya no sería “la gordita que llora por sus enfermedades”, sino que ahora es la flaca, ‘chiquirruca’ y que compite con la novia de su exesposo, Toni Costa.

A continuación, Elisa Beristain aseguró que luego de salir del programa Hoy Día, Adamari López participaría en telenovelas, donde interpretaría personajes de villana: “Siento que le combina muy bien, no con la imagen que ella cree que muestra en sus redes sociales, sino con la imagen que realmente tiene”.

La Chiquibaby, ¿acompañaría a Adamari López?

Por su parte, a la también conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como La Chiquibaby y quien recientemente se convirtió en mamá por primera ocasión, la hicieron ‘hacer’ un piloto, aunque no se sabe si es para un programa de espectáculos.

“Con Nicole Suárez no saben sí seguir con ella para Hoy Día y están queriendo hacer el programa The View, pero ¿dónde van a conseguir en el mercado latino este tronco de personalidades?”, preguntó Javier Ceriani, a lo que Elisa Beristain respondió que una persona indicada sería María Celeste Arrarás, aunque ella no es querida en Telemundo.