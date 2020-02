El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) indicó que una camioneta Lincoln Navigator de una morgue fue robada de una iglesia en Pasadena con el cadáver de una mujer en la parte posterior del vehículo, reseñó ABC 7 News.

Los oficiales continúan buscando el coche fúnebre, que fue robado fuera de la iglesia de San Antonio en Rosemead Boulevard, justo después de las 8:00 de la noche del miércoles.

El Departamento del alguacil escribió a través de su cuenta oficial en Twitter una súplica para que el sospechoso ladrón devuelva el vehículo, o al menos el cuerpo que iba dentro.

“Para los sospechosos que conducen un Black Lincoln Navigator que fue robado del 700 blk de Rosemead Boulevard justo después de las 8 de la noche en Pasadena: de todas las malas decisiones que ha tomado, al menos tomen una buena decisión y traigan de vuelta a la persona fallecida y el ataúd que está dentro del auto”, indicaba el tuit.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020