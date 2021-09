Juan Rivera y Lupillo Rivera dieron a conocer una triste noticia para unos amigos

El Grupo Laberinto perdió sus visas y pasaportes y ropa a manos de un ladrón

Los hermanos de Jenni Rivera publicaron el video del robo Como si los dos hermanos de Jenni Rivera se hubieran puesto de acuerdo y olvidaran por un momento sus rencillas, Juan Rivera y Lupillo Rivera dieron a conocer lo que sucede con el Grupo Laberinto y un robo que sufrieron que los tiene temblando por sus visas de trabajo y pasaportes. Relacionado La señora Rosa dice que don Pedro Rivera no tiene quien le caliente las tortillas Reaparece Vicente Fernández en redes sociales para dar un positivo mensajes a sus fans ¡Lo van a operar del corazón! Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez suplica ayuda por su sobrino (VIDEO) ¿Será que los dos hermanos de Jenni Rivera se unieron por una buena causa? Juan Rivera escribió: “Ocurrió en el centro de #LosÁngeles Les robaron a mis compas de @laberintoficial !! Pasaportes, VISAS, trajes y más!!! Ocupamos ayudarles a recuperar con URGENCIA sus documentos para poder seguir trabajando. Y sí por ahí conocen a este Compa, aunque sea que regrese los papeles! Ayúdennos compartiendo por fa !!!”, publicó primero en su Instagram. Juan Rivera quiere ayudar a sus amigos del Grupo Laberinto Y es que mientras Juan Rivera ponía esa descripción, se podía ver en las imágenes del video un hombre aparentemente latino de cabello negro largo en una cola de caballo vistiendo una playera gris y unos jeans mientras se bajaba de una camioneta blanca directo al vehículo que transportaba al Grupo Laberinto. Aparentemente, en las calles de los Ángeles y en plena luz del día, sin contar con que una cámara lo grababa directamente, el ladrón acecha la camioneta del Grupo Laberinto y como por arte de magia rápidamente forza una de las puertas de la misma, para abrirla y robarse unas maletas.

El Grupo Laberinto sufre robo en los Ángeles Aparentemente el Grupo Laberinto se encontraba trabajando mientras esto sucedía y ahora están ‘temblando’ porque sin sus visas no podrán trabajar en Estados Unidos, aparte se dice que les robaron pasaportes y papeles y hasta ropa, en las tres maletas que el hombre se llevó. Los comentarios en la publicación de Juan Rivera aparecieron: “WOW con que facilidad abrió la puerta ojalá lo agarren por abusón”, “por eso no es bueno dejar cosas en los carros, esas malas gentes nomas están viendo en los carros devolada lo abrió”, “Las personas en lugar de estar grabando hubiera llamado a la policía”, “Pues no parece video de seguridad como que se ve que la cámara lo está siguiendo y enfocando muy bien pero puede ser”.

Lupillo Rivera también compartió el video del robo a Grupo Laberinto Mientras Juan Rivera daba la noticia, minutos más tarde, su hermano Lupillo Rivera hacía lo mismo, pidiendo apoyo para el Grupo Laberinto: “A toda mi raza si podemos ayudarles a mis compás de @laberinto que ayer les robaron en el centro de los Ángeles. Por la calle Santee y 14”. Y continuó solicitando el apoyo de la gente para que el Grupo Laberinto pudiera recuperar sus documentos: “Lo único que quieren es recuperar sus documentos. Si alguien sabe o le pueden decir al tipo del video están ofreciendo una recompensa $$ por sus documentos”.

Los ojos de los Rivera y el Grupo Laberinto por el robo están en ese ladrón que pretenden identificar Para mala fortuna del ladrón, fue grabado no sólo por cámaras de seguridad del lugar frente a donde sucedió el robo sino a personas que decidieron sacar su celular y registrar el atraco, aunque no llamaron a la policía y se limitaron a quedarse viendo la escena en la que el sujeto sacaba maletas del Grupo Laberinto. “Se nota que es un paisa!!!”, “Porque no hicieron ruido o les gritaron o llamar a la policía”, “Y que las pinc… cámaras no graban las placas o qué pedo”, “Ya los traía de cercas los ha de conocer”, “Profesional ! Que fácil se les hace a estos tipos la vida ajena”, “ya los tenia medidos ! Familiar o conocido”, “Para que dejan cosas tan personales como documentos. Lo dudo que lo vayan a encontrar y menos en getto city. Traten de ver mejor las placas del vehículo”, comentaron otras personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO DEL ROBO A GRUPO LABERINTO

¿Juan y Lupillo Rivera siguen peleados? Lo que faltaba. La empresaria Mayeli Alonso, quien fuera esposa de Lupillo Rivera, no quiso quedarse atrás y, tal vez sin proponérselo, ‘le entró’ a una polémica más de la familia Rivera y asegura que el productor Juan Rivera le robó una camioneta al intérprete de Más cab… que bonito. En la cuenta de Instagram de Escándalo que se comentó que fue a la salida de un restaurante en Los Ángeles, California, que algunos reporteros estaban a la espera de la ex de Lupillo para saber sus impresiones sobre varios temas, pero lo que no pudo faltar fue el pleito que tienen el cantante y su hermano.

Mayeli Alonso se ‘une’ al pleito de Juan y Lupillo Rivera Y cuando nadie lo esperaba, la empresaria fue cuestionada si era verdad que Lupillo le había robado un auto a su hermano Juan, a lo que respondió que en realidad Juan Rivera fue quien le robó una camioneta a su ex. Habrá que esperar la reacción del productor musical. “A esa mujer le encanta el mitote, que después no se haga la víctima, la digna y la sufrida”, “Ella no se puede quedar callada, para después hacerse la víctima”, “En una entrevista, Juan dijo que él nunca iba hablar mal de ella, a ver qué contesta”, “Si no fuera por el apellido Rivera, no le harían caso”, se puede leer en algunos comentarios.

Daisy Cabral le ‘tunde’ a Mayeli Alonso A través de sus historias de Instagram, publicación que retomó Escándalo en sus redes sociales, la también empresaria Daisy Cabral se le fue con todo a Mayeli Alonso, quien fuera su amiga y socia. Parece que mañana se verán frente a frente. “Que me venga a barrer con mucho orgullo. El trabajo no le debe dar vergüenza, deberle dinero a alguien después de que el juez ya le recordó que tiene que pagar, es lo que le debería de dar vergüenza. Que traiga su cartera el viernes cuando me mire”. ¿Y Mayeli Alonso qué dijo?

Mayeli Alonso le contesta a “esa persona” La ex de Lupillo Rivera, al estar atorada en el tráfico, le dijo a sus fans en sus historias de Instagram que le hicieran preguntas, las cuales respondería una por una, pero no se imaginaba que alguien simplemente le dijo: “¿Vas a ir a barrer?”, a lo que contestó: “No sé porque a esa persona se le hace como una manera de humillarme, a mí no me daría vergüenza barrerle o limpiarle la casa o la tienda a nadie, al contrario, eso es un orgullo. Un tiempo de mi vida ayudaba a mi hermana en sus rutas de limpiar casas aquí en Estados Unidos. No sé porqué piensan que es algo que me ofendería si de eso muchas mujeres mantienen familias enteras. Eso es un orgullo y ching…!!!”.

“Ambas vinieron desde abajo” De inmediato, usuarias reaccionaron a esta guerra entre Daisy Cabral y Mayeli Alonso, sin saber a la fecha que la empresaria aseguró que Juan Rivera le robó una camioneta a su ex, Lupillo Rivera: “Daisy quiso humillar a Mayeli y salió peor ella al burlarse de esa manera de mujeres que nos dedicamos a la limpieza”. “Pienso que la otra señorita hace mal en hacer comentarios de esa manera tan queriendo llamar la atención”, “Ambas vinieron desde abajo, pero una cosa es saber valorar lo que tienes y nunca olvidarte de donde vienes, y otra manera es de siempre estar haciendo posts de lo que compras o lo que tienes”.