Niños con pasaporte estadounidense terminaron deportados a México

Cuando llegaron a Tijuana, ubicaron una forma de cruzar cerca de la playa hacia California

“Yo le pedí que por favor tuviera en cuenta que mis hijas son estadounidenses, y que andaban con sus pasaportes, pero me dijo que no podíamos pasar a Estados Unidos”, contó la madre Es lógico pensar que si un inmigrante no tiene los ‘papeles’ en regla se le pueda negar el ingreso a Estados Unidos. Sin embargo, esta vez se trató de unos niños con pasaporte estadounidense quienes terminaron deportados a México. No importaron ni los documentos legales, ni las súplicas de su madre, la patrulla fronteriza tomó la decisión de negarles la entrada a suelo estadounidense a los tres niños y enviarlos junto a su mamá a México. Niños con pasaporte estadounidense son deportados a México Debido a graves amenazas, Gladys Alvarenga decidió abandonar Honduras rumbo a Estados Unidos. Junto a ella iban sus hijas de 12 y 10 años de edad y un hermanito de ellas de cinco años, contó a el diario La Opinión. Cuando llegaron a Tijuana, ubicaron una forma de cruzar cerca de la playa hacia California. Pero el logro duró muy poco, ya que momentos después los abordaron agentes de la patrulla fronteriza y el suplicio comenzó.

Sin importar los papeles “El oficial me dijo que me tenía que mandar de regreso a México”, contó Gladys al medio. La verdad es que la mujer pensaba que los patrulleros que la interceptaron en San Diego respetarían la nacionalidad estadounidense de los niños. Los niños habían cruzado la frontera con pasaportes estadounidenses vigentes, pero esto no fue suficiente. “Yo le pedí que por favor tuviera en cuenta que mis hijas son estadounidenses, y que andaban con sus pasaportes, pero me dijo que no podíamos pasar a Estados Unidos”, dijo.

¿Biden es el culpable? La madre desesperada pidió a los agentes que dejaran que los menores se quedaran, pues unos familiares los recibirían en Miami, donde nacieron. Pero sus peticiones no funcionaron. Finalmente, los agenten decidieron enviarlos a México. “No me dio ninguna explicación, más bien me estaba criticando, porque me decía que yo nada más había venido porque me enteré de que el presidente Biden había abierto la frontera”, recordó sobre las escuetas razones que le ofrecieron.

Deportados a México Los agentes no tuvieron contemplaciones con la familia de inmigrantes. Gladys les planteó la posibilidad de pedir asilo, pero de nuevo se negaron. Así que esa misma noche, pasadas las 11:30 pm, fueron expulsados de tierra estadounidense a Tijuana por la garita de San Ysidro. “Yo les decía que no fueran así con nosotros, porque mis hijos están chicos y no teníamos nada de dinero ni conocemos a nadie en Tijuana, pero, mire, no le importaron los ruegos que le hice”, recordó la inmigrante hondureña.

Buscando refugio en México Hasta el agente de migración mexicano terminó extrañado con la decisión. “Todavía cuando nos estaban sacando, el oficial de Migración, de aquí de México, le decía al de Estados Unidos, ‘oye, no, las niñas son estadounidenses, a ellas no las puedes echar para acá’”, agregó Gladys. Tampoco funcionó. Las autoridades estadounidenses mantuvieron su decisión de no dejarles quedarse. Fue así como los agente de migración en México terminaron ofreciéndoles ayuda y un lugar temporal donde quedarse. “Ya el oficial mexicano nos dijo que nos iba a ayudar a buscar refugio y fue que nos trajeron a este albergue”, mencionó.

Un sueño estancado La menor de 12 años contó “les dije (a los oficiales) que yo soy de aquí, de la Florida, traigo mi pasaporte”, pero eso tampoco sirvió de nada. Ahora la madre se asesora con una abogada, mientras busca ayuda de alguna organización. Según La Opinión, este no es el único caso, en estos albergues hay al menos 12 niños que son estadounidenses y esperan junto a sus padres a que se abra la posibilidad de pedir asilo para los padres y que les permitan a todos entrar a Estados Unidos.

Hallan a cinco niñas migrantes, entre ellas una bebé, abandonadas en Texas: Le dejaron mensaje en pañal La inmigración de menores se ha convertido en un verdadero drama interminable. Ahora, las autoridades hallaron a cinco niñas migrantes abandonadas en Texas. A una bebé le dejaron escrito con marcador un importante mensaje en su pañal para que fuese leído por quienes las recatasen. La agencia de noticias AP reportó que varios menores de edad, entre ellos cinco niñas, fueron abandonados en Eagle Pass, Texas, por ‘coyotes’ que intentaban cruzarlos a Estados Unidos, según confirmaron el lunes autoridades guatemaltecas.

Cinco niñas fueron abandonadas por los ‘coyotes’ Entre las niñas migrantes abandonadas hay dos guatemaltecas y tres hondureñas, detallaron AP y la agencia de noticias Efe, que también reseñó el suceso que sigue reflejando la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. AP reportó que las niñas migrantes guatemaltecas fueron abandonadas el domingo, según indicó la cancillería de esa nación, que las identificó como Ashlei Mariana Sánchez Soto, de 5 años, y Valeria Yamileth Sánchez Soto, de apenas 11 meses. Ambas habrían sido abandonadas a orillas del Río Bravo y rescatadas por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

La bebé tenía un mensaje en su pañal Al consultar a la cancillería cómo se logró la identificación de las niñas, la oficina de comunicación de esta le dijo a AP que tras llegar al lugar donde fueron abandonadas, localizarlas e interrogarlas, se encontraron en las pertenencias de la pequeña de 5 años el número de teléfono de un familiar que las iba a recibir en Estados Unidos. “La bebé tenía pintado con marcador permanente en su pañal el número de teléfono del familiar” en Estados Unidos a quien se debía llamar por teléfono, contó la cancillería, de acuerdo con la reseña de AP.

Se comunican con familiares Luego, la policía de fronteras estadounidense se comunicó con los familiares en Estados Unidos, quienes confirmaron la nacionalidad de las niñas guatemaltecas, por lo que se dio aviso a las autoridades consulares de su país, apuntó AP. La cancillería detalló que una de las niñas tenía fiebre, por lo que fue llevada a un centro asistencial. Hasta ahora no se reporta que algún familiar haya reclamado a las menores, agregó la mencionada agencia informativa.