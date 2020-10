Ricky Martin comparte una viñeta de Mafalda en sus redes sociales

El cantante y actor puertorriqueño está de luto por la muerte de Quino, quien falleció a los 88 años de edad

Varios famosos lo acompañaron en su dolor

El fallecimiento de Quino provocó una profunda tristeza en el mundo entero, entre ellos, en Ricky Martin, quien está de luto por la muerte del creador de Mafalda.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante y actor puertorriqueño compartió una viñeta de este querido personaje.

En la imagen, se ve a la maestra de la simpática niña preguntar: “Y el que no haya entendido, que levante la mano”, y al notar que uno de sus alumnos lo hizo, preguntó nuevamente: “Veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido?”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Manolito respondió: “Desde marzo hasta ahora, ¡nada!”, refiriéndose a todos los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del mundo en este año, incluyendo la pandemia por el coronavirus, y ahora, la muerte de Quino.

Ricky Martin luto. Por su parte, Ricky Martin se limitó a escribir en esta publicación, la cual tiene hasta el momento más de 185 mil likes: “#ripquino (Descanse en paz, Quino)”, acompañado de un emoji de la bandera argentina y un emoji de unas manitas haciendo oración.

Algunos famosos que reaccionaron a esta imagen fueron la periodista María Elena Salinas, el conductor venezolano Rodner Figueroa, la actriz y cantante Anahí y los cantantes Marc Anthony y Paulina Rubio.

El actor venezolano Edgar Ramírez, quien fuera compañero de Ricky Martin en la serie El asesinato de Gianni Versace, no tomó en cuenta su luto y prefirió reírse de la viñeta de Quino, creador de Mafalda: “Jajaja, tal cual”.

“Eres todo lo que está bien, Ricky, gracias por homenajear a nuestro querido Quino”, “Mil gracias por recordar a un grande de mi querida Argentina”, “Que bello que eres, saludos desde Mendoza, la tierra que lo vio nacer y morir a nuestro maestro”, “Gracias porque tu corazón siempre es un poquito argentino”, expresaron algunos fans de Ricky Martin, quien está de luto por la muerte de Quino.

No ha sido el mejor año para el ex Menudo, ya que también se mostró muy conmovido por la muerte de una joven actriz.