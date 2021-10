Un giro inesperado dio la búsqueda de Brian Laundrie

En la búsqueda se encontró un cuaderno y una mochila

Los restos que se encontraron fueron huesos ¿ESTUVO MUERTO TODO ESTÉ TIEMPO? En la búsqueda que lleva encabezando el FBI, se encontraron unos restos en la Reserva Carlton. De acuerdo con las autoridades, los restos encontrados corresponden a huesos humanos agregando que a un lado de la evidencia, se halló un cuaderno y mochila, que pertenecieron a Brian Laundrie. Relacionado Pagan mil millones de dólares en rentas a más de 174 mil hogares Trump anuncia lanzamiento de su propia empresa mediática y de una red social Familias estadounidenses pueden recibir cheque de hasta $8,000 Los restos óseos no han sido identificados, pero el abogado de la familia Laundrie ha confirmado que los huesos podrían ser de Brian. La familia no ha querido dar explicaciones, pero algunos han afirmado que Roberta, la madre del joven, no cree que los restos sean de su hijo; las autoridades no dieron más información al respecto. ¿SON LOS HUESOS DE LAUNDRIE? A cuatro semanas de la desaparición de Brian Laundrie y confirmación de la muerte de Gabby Petito, la historia dio un giro inesperado está semana, cuando los federales acudieron a la zona de el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek y hallaron unos ‘restos esqueléticos’. En un principio, se llegó a mencionar que se trataban de huesos de un animal, pero el FBI decidió tomarlos como evidencia. Hoy, después de incrementar los rumores se llegó a la conclusión de que se trataban de ‘huesos humanos’. Lo que llama la atención, fue que a un lado de los restos se encontraba la mochila y un cuaderno de Brian Laundrie. El FBI, no ha dado algún comunicado que confirme la muerte del joven, de 23 años, pero el abogado de la familia mencionó que quizá si es él.

Revelan pistas Brian Laundrie: Los rumores se han desatado Después de darse a conocer que los huesos pertenecen a un humano y los objetos son de Laundrie, diversas teorías han salido a la luz. Medios de comunicación, comparten que en la libreta de Laundrie podrían venir pistas de lo que sucedió con Gabby Petito, mientras que otras personas comenzaron a sospechar de los padres de Brian y comentan que quizá es una 'cortina de humo' para que él pueda escapar. The Sun, mencionó que el FBI no ha confirmado el estado en el que se encontraron los restos; algunos piensan que por la zona donde se hallaron, debajo del agua, podrían estar en una fuerte descomposición y que será más difícil identificarlos. De acuerdo con la información que está circulando, no se conoce si encontraron un esqueleto parcial o completo.

Revelan pistas Brian Laundrie: ¿Mató a Gabby Petito? Uno de los hechos que llamaron la atención sobre el caso de Gabby Petito, fue que Brian Laundrie nunca quiso hablar con las autoridades ni con la familia de su prometida sobre lo que ocurrió. El abogado de la familia, expresó recientemente que fue porqué no dio la autorización de hablar sobre el tema con los demás, pero, con las nuevas investigaciones y hallazgo de la policía, la situación dio un nuevo giro. Tal parece, los huesos humanos que se encontraron el el parque y que se sospecha, pertenecen a Brian Laundrie, habían estado en el sitio más tiempo de lo que se imagina. Con esta información, investigadores del Internet comenzaron a sospechar que quizá Laundrie no fue el causante de la muerte de Petito.

Revelan pistas Brian Laundrie: El caso más comentado en los Estados Unidos De acuerdo con CNN, una fuente cercana al caso de Brian Laundrie comentó que los huesos que se encontraron bajo el agua y cerca de las pertenencias del joven, podrían indicar más datos sobre la muerte de Gabby Petito, por el tiempo que tienen en el lugar. La fuente, aseguró al medio de comunicación que "parecen haber estado allí por un tiempo". También, aseguró que la confirmación de la identificación de los restos óseos podría llevar más de lo planeado. La persona que habló con CNN, dijo que: "según el estado de los restos, puede llevar algún tiempo identificarlos oficialmente, será un proceso muy completo con el médico forense".

Revelan pistas Brian Laundrie: Más cerca de descubrir quién mató a Petito Un mes después de iniciar la búsqueda de Gabby Petito y encontrar sus restos, el FBI por fin declaró a Brian Laundrie como 'el principal sospechoso' en la muerte de la vlogger, siendo llamado así el miércoles pasado. Este nuevo título, llegó cuando se descubrió el cuaderno y mochila perteneciente a Brian Laundrie, por lo que han surgido rumores sobre el contenido de dicha libreta. ¿Será que tenía descripciones de lo que pasó ese día? Las teorías están llegando a las diferentes redes sociales, donde usuarios comparten su opinión ante los huesos encontrados y nuevos sospechosos salen a la luz. Todo, por una razón escalofriante: El FBI no fue quién encontró los objetos de Laundrie, sino su familia.

Revelan pistas Brian Laundrie: De víctimas a sospechosos; el cambio de la familia Laundrie La audiencia continua sospechando de lo que ha pasado en la Reserva de Carlton. The Sun, confirmó que el abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino, le dijo a Insider que los padres de Brian, Chris y Roberta, "no están convencidos" todavía de que los restos sean de Brian, por lo que esperan una investigación completa sobre la identificación del cuerpo encontrado bajo el agua. "Las pertenencias de Brian se encontraron cerca de los restos en un área del parque que (los) padres sabían que él frecuentaba", dijo Steve Bertolino al medio de comunicación y The Sun, rescató. El caso de Gabby Petito, continúa generando cierta preocupación después de casi un mes de confirmarse la muerte de la youtuber.

EL ABOGADO DE LOS LAUNDRIE ASEGURA CRUEL DESTINO} Mientras las dudas siguen surgiendo torno al caso de Brian Laundrie, Steven Bertolino confesó a los medios de comunicación que ellos creen que los restos podrían ser de Brian Laundrie. Aunque claro, Roberta, es la persona que más duda sobre la veracidad de estos hechos debido a que no cree que su hijo esté muerto. La familia, no confirmará ningún hecho hasta que el FBI les de información al respecto. “Chris y Roberta Laundrie estaban en la reserva hoy temprano cuando los restos humanos y algunas de las posesiones de Brian estaban ubicadas en un área donde inicialmente habían informado a las autoridades policiales que Brian podría estar”, dijo el abogado de la familia en entrevista con Chris Coumo. En dicha entrevista, se habló de la posibilidad de que Brian esté muerto.

“Están destrozados” El abogado de la familia Laundrie, Steve Bertolino, aseguró que los hallazgos que se realizó esté miércoles han dejado a la familia de Brian, “destrozados”. Ellos, mencionaron que deseaban unirse a la búsqueda de su hijo el martes por la noche y llamaron al FBI, por lo que su vista a la Reserva de Carlton, no fue una sorpresa. New York Post, mencionó que Steve Bertolino le dijo a Cuomo que se comunicó con la policía de North Port el martes por la noche para avisarles que los padres tenían la intención de ayudar a buscar a la mañana siguiente. Ellos no esperaban encontrar pertenencias de Brian Laundrie, debido a que el FBI llevaba semanas en el lugar y no habían realizado un gran hallazgo.

Encuentran restos humanos en parque natural donde buscaban a Brian Laundrie Ante el inquietante descubrimiento, la Oficina del Médico Forense del Condado de Sarasota confirmó que los agentes de policía había solicitado un equipo forense para que acudiera al parque natural. Oficiales encontraron “lo que parecen ser restos humanos parciales” en un área que anteriormente estaba bajo el agua por las fuertes lluvias, dijeron a NBC News. Las autoridades habían centrado la búsqueda de Laundrie, que se ha prolongado por mas de un mes, precisamente en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek y la reserva conectada. De hecho, habían reconocido que tuvieron dificultades para adentrarse en algunas zonas que estaban bajo el agua.

El papel de los padres de Laundrie Steve Bertolino, abogado de la familia Laundrie, había informado la mañana de este miércoles que los padres de Brian, Chris y Robert Laundrie, emprenderían hoy junto a las autoridades la búsqueda de su hijo en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, informó Tampa Hoy. Los padres de Laundrie reportaron a su hijo como desaparecido, luego de que el 13 de septiembre se fuera de excursión a la reserva Carlton y nunca volviera. Se trata de un área de unos 25,000 acres que además conecta con otros 160 acres densamente arbolados del parque Myakkahatchee, ubicado al norte de la Interestatal 75.