Fue a través de un video publicado por la cuenta del programa Chisme No Like , conducido por los periodistas de espectáculos Javier Ceriani y Elisa Beristain, en donde revelaron comprometedoras fotografías del conductor de Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés, en un presunto estado de intoxicación, mientras varias copas vacías se encontraban a su alrededor.

Al inicio de este clip, el argentino Javier Ceriani comentó que no tenían pensando publicar estas imágenes, sin embargo fue una respuesta a una actitud que tuvo el jefe de Juan Manuel Cortés con ellos: “La verdad Juan Manuel no lo íbamos a poner, pero como tu jefe se pone violento, entonces es caiga quien caiga”.

Seguidores defienden al conductor; Revelan comprometedoras fotografías de Juan Manuel Cortés

Por otro lado, los seguidores del programa Chisme No Like no dudaron en dejar su comentario al respecto, afirmando que estas comprometedoras fotografías de Juan Manuel Cortés en donde parecía estar supuestamente borracho no tenían nada de malo, ya que todos han pasado por una situación así:

“Él está en todo su derecho a hacer lo que quiera en su tiempo libre”, “No le deseo el mal a nadie, es triste perder un trabajo quedar a la deriva y no se vale pero igual Dios lo bendiga y le dé pronto un buen trabajo que se merece”, “Por favor, que melodrama por una noche pasada de copas”, “No veo nada de malo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación de Chisme No Like. VIDEO DE JUAN MANUEL CORTÉS AQUÍ