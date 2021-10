Dos amigos se hacen millonarios con un boleto para raspar

Los jóvenes ganaron 3 millones de dólares

Viajaban para trabajar juntos, cuando se detuvieron en el QuikTrip en Sparta Pike en Lebanon, Tennessee Amigos millonarios boleto raspar. Un curioso caso se presentó en el estado de Tennessee cuando dos amigos iban de viaje para trabajar juntos, de pronto en una parada a una tienda se volvieron millonarios. Los jóvenes compraron un boleto para raspar sin imaginar que serían los más felices al ganarse una gran cantidad de dinero. Relacionado Familia del tirador en escuela de Texas quiere recaudar 25 mil dólares por ‘traumas’ al joven luego de que hiriera a un compañero y a maestra Retrato hablado: Así luciría Brian Laundrie por una posible pérdida de peso Padres podrían ser elegibles para un cuarto cheque de $1,400 el año que entra Wyatt Close y Brandon Thompson son $ 1.5 millones más ricos gracias a un boleto de lotería para raspar que compraron cuando viajaban para trabajar juntos el 1 de octubre, y se detuvieron en un QuikTrip en Sparta Pike en Lebanon, Tennessee. Tremenda sorpresa se llevaron al ganar semejante premio de 3 millones de dólares, según 7 ABC. Par de amigos se hacen millonarios Brandon Thompson decidió esa misma mañana dividir el costo de un par de boletos de lotería con su amigo Wyatt Close, para probar suerte y ver si se ganaban algunos dólares. Cabe mencionar que Thompson casi decide no hacerlo, pero por fortuna si accedió a pagar las entradas. Al ingresar a la tienda esta no tenía el juego que Close tenía en mente, así que el joven compró dos boletos instantáneos de “Jumbo Bucks Titanium” y los llevó de regreso a la camioneta. “Ese fue el cuarto boleto que (Thompson) ha comprado. Los compré de vez en cuando desde que tenía 18 años. Sin embargo, nunca he tenido tanta suerte”, dijo el afortunado hombre.

Amigos millonarios boleto raspar: Lo consideran una bendición Los dos hombres incluso tenían planeado comprar el boleto desde la semana pasada, pero al final por distintas circunstancias no lo hicieron. Muchos lo llamarían suerte, pero Wyatt Close no lo llamaría suerte, más bien una bendición, ya que estaban destinados a comprar ese boleto ganador. “Uno de los muchachos dijo que tenía dos boletos más de $ 30 dólares, así que terminamos comprando esos y otros tres boletos. No recuerdo cuáles eran”, dijo Close. Por lo que no tuvieron más opción que comprarlos y ya se conoce lo que sucedió después, al momento de rasparlo.

Amigos millonarios boleto raspar: “Solo le dije que rascara el boleto” Los amigos habían ido a algunas estaciones de servicio en busca de un boleto de lotería en particular, y cuando entraron a la estación en el Líbano, salieron siendo millonarios: “Solo le dije que rascara el boleto, veamos qué es. Se bajó y lo raspó, y vi un gran número negro en negrita, así que era una sensación nueva”, dijo uno de los afortunados. “Estaba saltando arriba y abajo. Él también estaba emocionado. No lo sé; era simplemente una sensación como nunca antes había sentido”, dijo. El boleto de $ 30 dólares mencionado se convirtió en una ganancia de $ 3 millones, y cuando se le pregunta al afortunado sobre qué quería comprar con sus nuevas ganancias, responde que algún día una casa en el condado de Wilson.

Amigos millonarios boleto raspar: “Compré una navaja hasta ahora” Con tan solo 19 años de edad, Wyatt Close tiene su propio negocio de detalles de autos, por lo que con las ganancias, dice que quiere jugar de manera inteligente y aconseja a otros en esta situación que hagan lo mismo. Incluso reveló lo que se ha comprado hasta el momento: “Realmente no he gastado demasiado todavía. Compré una navaja hasta ahora; eso es todo en lo que gasté el dinero”, dijo. “Tengo mucho dinero. Voy a invertirlo en la cantidad correcta de cosas y veré un gran rendimiento en un par de años, por supuesto”, dijo el joven. Hasta el momento menciona que no tiene pensado seguir probando suerte, y que solo el tiempo le ayudará a tomar las decisiones correctas con el dinero.

Amigos millonarios boleto raspar: Mujer gana dos veces la lotería Hace algunas semanas en un caso similar, una mujer de Florida gana dos veces la lotería Mega Millions en el mismo día, lo que le reportó un premio total de cuatro millones de dólares, informó este sábado el diario El Nuevo Herald, de acuerdo a información de la agencia de noticias EFE y el Portal UPI, un suceso poco común en este tipo de juegos. La mujer, residente en Boca Ratón, al sureste de Florida, compró dos boletos con los mismos números de la lotería Mega Millions el pasado 14 de septiembre. Los números de la suerte para la mujer fueron el 4, 13, 19, 63 y el 64, que le reportaron a Susan Fitton, de 64 años, 2 millones de dólares por cada boleto, para un total de 4 millones.

Amigos millonarios boleto raspar: Bolsa atractiva Fitton compró los boletos en un pequeño comercio de Boca Ratón y reclamó su premio seis días después de haber ganado la lotería, que supondrá además a la tienda una comisión de 10,000 dólares por vender los números ganadores, indicó el medio de comunicación. La Lotería de Florida ha repartido más de 772 millones en premios de Mega Millions a cerca de 60 millones de jugadores desde que en 2013 comenzó a vender estos boletos, según el organismo estatal. Mega Millions es una de las loterías más famosas en Estados Unidos y el mundo, pues si ningún jugador le atina a los número, el premio se acumula y en ocasiones hasta juegan personas de otras partes del mundo, ya que casi siempre tiene bolsas muy atractivas para todos.

Otro no cobra su premio Pero no todas las personas que ganan la lotería tienen buena suerte, ya que hay algunas historias que son de tragedia. Hace unos días se dio a conocer que un hombre, Gregory Jarvis, un hombre de Michigan, de 57 años de edad, ganó el premio gordo de $45 mil del juego Club Keno The Jack, sin embargo, murió ahogado y no pudo cobrarlo y disfrutarlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de New York Post. Una auténtica tragedia vivió este hombre, pero antes un verdadero calvario y que no podía conseguir la documentación necesaria para poder recibir el premio en efectivo, y al final tuvo la más desafortunadas de las muertes, ya que ni oportunidad tuvo de disfrutar el dinero. Archivado como: Amigos millonarios boleto raspar

Los hechos Las autoridades informaron que el Gregory Jarvis se encontraba en el Blue Water Inn en Caseville el 13 de septiembre cuando decidió probar suerte en el juego complementario de Club Keno The Jack, y de manera insólita se llevó el premio gordo, informó WJRT of Flint. El hombre entonces debía alistarse para poder cobrar el premio, ya que de acuerdo a la Comisión de Lotería de Michigan, todos los ganadores de premios de más de $ 600 deben presentar una identificación con foto y su tarjeta de Seguro Social para poder recibir el premio. Archivado como: Amigos millonarios boleto raspar

“Muy buen tipo” La gente que lo conoció solo tuvo palabras positivas para él: “Muy buen tipo, estaba aquí todos los días. Alguien dijo que alguien acaba de ganar The Jack y él dijo, ‘Genial’, y alguien le preguntó, ‘¿Fuiste tú?’ Y así fue, así que estaba súper emocionado”, dijo el copropietario Dawn Talaski a la estación de noticias. El mismo Talaski expresó que Gregory Jarvis regresó a la posada después de una semana y compró varias rondas de bebidas alcohólicas, sin embargo, todavía no había cobrado su boleto ganador de Club Keno The Jack y todo porque no contaba con los documentos que le pedían las autoridades. Archivado como: Amigos millonarios boleto raspar