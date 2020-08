Autoridades han identificado algunas de las semillas enviadas por correo a Estados Unidos.

Desde la semana pasada, el misterio de las semillas enviadas por correo llamó la atención de los expertos en Estados Unidos.

El misterio de las semillas enviadas en paquetes por correo parece haberse resuelto con la identificación de algunas clases.

Luego de que se emitieran advertencias en todos los estados, autoridades han identificado algunas de las misteriosas semillas enviadas por correo a Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha identificado 14 tipos diferentes de las misteriosas semillas enviadas dentro de paquetes por correo que no fueron solicitados y cuyo origen sería China.

Business Insider reseñó este sábado que el Departamento de Agricultura informó en un comunicado emitido el miércoles que 14 especies de las misteriosas semillas enviadas por correo al país han sido identificadas como hierbas y otras plantas, incluidas hibiscos y menta.

“Hemos identificado 14 especies diferentes de semillas, incluyendo mostaza, repollo, ‘gloria de la mañana’ y algunas de hierbas como la menta, salvia, romero, lavanda, y luego otras semillas como el hibisco y rosas”, expresó Osama El-Lissy, administrador adjunto para el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA.

“Esto es solo un subconjunto de las muestras que hemos recolectado hasta ahora”, apuntó Osama El-Lissy, según el referido medio.

Según reseñó USA Today este viernes, Robin Pruisner, funcionario estatal de control de semillas del Departamento de Agricultura y Administración de Tierras en Iowa, dijo a Reuters que le preocupa que las semillas puedan haber sido recubiertas con algo, posiblemente insecticida o fungicida, que podría dañar los cultivos.

“La gente me ha descrito que las semillas están cubiertas con algo púrpura. Todavía no lo he tenido en mis manos, pero suena muchísimo como un tratamiento de semillas”, comentó la especialista, de acuerdo con USA Today.

Desde finales de julio, residentes en Virginia, Washington, Utah, Luisiana, Kansas, Arizona y Ohio, en otros estados, así como en Canadá y Reino Unido, informaron haber recibido paquetes con las misteriosas semillas, algunos con etiquetas con escritos chinos.

Una policía de Ohio alertó la semana pasada que las semillas enviadas por correo serían parte de una estafa.

Como se informó previamente en MundoHispánico, la policía de Whitehouse mencionó que las misteriosas semillas chinas enviadas por correo estarían relacionadas con una estafa en línea llamada ‘brushing’.

En la actualización de su comunicado público, las autoridades de la Policía de Whitehouse explicaron: “En el momento de nuestra publicación original, teníamos una cantidad mínima de información, pero queríamos advertir a todos lo más rápido posible. Desde entonces hemos investigado y parece que estas semillas están atadas con una estafa en línea llamada ‘brushing’. Una estafa de ‘brushing’ es una estrategia que un vendedor utiliza para reforzar las calificaciones de productos y aumentar la visibilidad en línea enviando un producto barato a un receptor involuntario y luego presentar críticas positivas en nombre del receptor bajo el pretexto de que es un propietario verificado”.