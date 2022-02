Este sábado, tras cuatro días de intentos de rescate por parte de las autoridades se informó que Rayan había sido recatado del pozo donde terminó cayendo. Las autoridades, ya tenían listo los equipos de auxilio para que se le brindara la mejor atención posible al menor; en los primeros reportes, se anunció que no se conocía el verdadero estado de salud del menor.

Los intentos de rescatar a un niño de 5 años atrapado en un pozo marroquí se prolongaron por cuarto día el sábado, con un suelo inestable que amenazaba el arduo trabajo de tratar de sacarlo de manera segura. Crecieron los temores de que podría ser demasiado tarde, anunció The Associated Press. Las autoridades, siempre se mantuvieron esperanzados sobre el rescate de Rayan a pesar el tiempo y los obstáculos que surgieron.

Rescatan Rayan Marruecos: ¿Cómo logró sobrevivir tanto tiempo?

Los rescatistas usaron una cuerda para enviar oxígeno y agua al niño, así como una cámara para monitorearlo, anunció The Associated Press. Las imágenes que capturó la cámara, mostraban a Rayan con sangre en su rostro y visiblemente preocupado por la situación; hasta el momento, no se sabe si en algún momento pudo utilizar el agua o el tanque con oxígeno.

Los lugareños, al igual que los padres del menor se encontraban en la zona donde los rescatistas hacían los esfuerzos para salvar al menor. Los comentarios estaban divididos y no se sabía si el menor sobreviviría a tantos días bajo el pozo y en un lugar tan estrecho para moverse con facilidad; las autoridades siempre se mostraron optimistas.