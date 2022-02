Siguen las malas noticias para Hugo Alcántara

Tras la muerte de su padre, El Indio Brayan es hospitalizado

“A veces Dios nos pone a prueba”, expresó en video que compartió el actor en sus redes sociales

“No vayas a salir con la pende… de morirte porque te mad…”. Un par de días después de que diera a conocer la muerte de su padre, el actor Hugo Alcántara, mejor conocido como El Indio Brayan y quien colabora en el programa Hoy de Televisa, es hospitalizado y preocupa a sus seguidores.

Nacido en 1979 en la Ciudad de México, Hugo comenzó su carrera artística participando en obras de teatro ‘serias’. Más adelante, incursionó en el teatro infantil, además de desempeñarse como asistente de director y director. Poco a poco, fue haciéndose de un lugar propio en la comedia.

Así dio a conocer El Indio Brayan la muerte de su padre

Con una imagen en blanco y negro de las manos de padre e hijo, Hugo Alcántara informó sobre el sensible fallecimiento de su padre en sus redes sociales: “Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, ya eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá!. Gracias por todo! Te amo con todo mi corazón!”.

La conductora mexicana Andrea Legarreta, una de sus compañeras en el programa Hoy de Televisa, le mandó su pésame: “Te abrazo con todo mi cariño, corazón. Dios les dé fortaleza y luz”, mientras que la también conductora Tania Rincón expresó: “Abrazo fuerte, querido”.