Según los informes otorgados por The Sun se compartió que se envió un equipo de Hazmat para investigar la causa que llevó a cabo la gran explosión. Fotos impactantes compartidas en las redes sociales de Westlake mostraron una gigantesca ‘nube de hongo’ formada desde la dirección de la planta química.

The Sun informó que fue un portavoz de Westlake Chemical quién expresó para KPLC News que tres personas sufrieron heridas leves. Por otra parte la Policía Estatal de Luisiana comentó que la explosión ocurrió entre la I-10 y la I-210 en Westlake Chemical donde se encuentran sus tanques de almacenamiento.

Reportan explosión planta química. Según los informes proporcionados por el portal de The Sun , una explosión en una planta química ubicada en Luisiana dejó tres heridos cuando se formó una extensa ‘nube de hongo’ en el cielo luego de que ocurriera el terrible acto. Las autoridades informaron que la explosión ocurrió en la planta sur de Westlake Chemical el pasado miércoles por la tarde después de que explotara un tanque de dicloruro de etileno.

Se han reportado seis heridos en la planta, ninguno de los cuales parece poner en peligro la vida, dijo Joe Andrepont, portavoz de Westlake Chemical. Una persona fue tratada en el lugar y cinco personas fueron transportadas a hospitales del área. Andrepont dijo que se levantaron todos los refugios en el lugar y que no hay vapores en el aire. La planta está ubicada cerca de Pete Manena Road y PPG Drive.

Se filtra video de la explosión a través de Facebook

Una persona compartió a través de su cuenta de Facebook el momento en el cual ocurre la explosión. En las imágenes se ven grandes columnas de humo y fuego que se elevan hacia el cielo durante el incidente. El testigo compartió el clip ante un grupo de noticias en la plataforma mencionada.

Hasta ahora solo se sabe que la explosión de la planta química ubicada en Luisiana no dejó víctimas mortales pero no se ha dado a conocer el estado de salud de los lesionados, según el reporte que The Sun proporcionó. Cabe mencionar que a través de redes tampoco se ha informado al respecto.