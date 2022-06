Reportan Cheerios enfermedad estomacal: ¿Qué síntomas produce?

En una nueva investigación, señalaron a General Mills con Cheerios de estar produciendo malestares estomacales a sus comensales. A través de una página especializada en quejas por parte de los compradores, destacaron que el cereal les causó malestares y que se encontraban decepcionados por las consecuencias que obtuvieron.

“El día 5 de junio, comí un tazón de Cheerios simples con leche y me enfermé violentamente. Tuve un dolor de estómago e intestino. Tuve diarrea crónica y vómitos. El dolor pasó de mis intestinos a mi pecho. Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón por el dolor, pero no lo estaba. Ya no confío en los Cheerios, ni las comeré… tuve dolor de estómago debilitante crónico.”, indicó una queja desde Ohio. Archivado como: Reportan Cheerios enfermedad estomacal