Los síntomas presuntamente relacionados al consumo del cereal Lucky Charms

Racquel Ashman, quien vive en Georgia, contó que ella y su hija de 7 años, Olivia, enfermaron recientemente después de consumir el cereal Lucky Charms. La pequeña sufrió un dolor de cabeza y de estómago el 29 de marzo, un día después de comer el cereal. “Estaba vomitando por todas partes. Era un desastre. Tenía diarrea. Se quejaba de calambres”, detalló la progenitora.

Al principio, relató Racquel Ashman, no relacionó la enfermedad de su hija con el cereal Lucky Charms. Luego, el sábado, ella también comió ese alimento de la misma caja. “El lunes, cuando me desperté, empecé a sentirme absolutamente mal. Tenía calambres abdominales. Me sentí literalmente peor que con los dolores de parto. Estaba muy confundida. Estaba vomitando. No podía retener nada. También tuve diarrea. Tenía escalofríos”.