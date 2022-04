El New York Post, informó que los consumidores se han quejado en páginas por los malestares obtenidos debido al cereal “Lucky Charms” e informaron que en diversos estados del país se ha catalogado como un alimento “contaminado”. En las quejas, se destaca que los conocidos ‘bombones’ que trae el cereal, probablemente son la causa de los males.

“Es posible enfermarse por los cereales. En 2018, Quaker Oats retiró el mercado de Capn’ Crunch debido a un brote de Salmonella que infectó a 135 personas. En 2010, Kellogg’s retiró del mercado 28 millones de cajas de cereales debido a «mal sabor y olor» y la posibilidad de síntomas, como náuseas y diarrea.”, informó la página iwaspoisoned.com y destacó New York Post. Archivado como: Cereal Lucky Charms quejas

En las quejas obtenidas por la página iwaspoisoned.com, se menciona que los síntomas más comunes después de consumir “Lucky Charms” son la diarrea, nauseas y vómito. Los síntomas, generaron que se hiciera un seguimiento por el consumo del cereal y las probables reacciones que se obtuvieron tras digerirlo; hasta el momento, los CDC no han emitido declaraciones al respecto.

“Comí un tazón de Lucky Charms con leche antes de acostarme. Me desperté a las 2:00 a.m., con un intenso dolor de estómago. Lo compré allí hace unas semanas. | Síntomas: Nausea, Dolor de estómago.”, indicó un usuario de Costco en la página de denuncias de iwaspoisoned.com. Las denuncias tienen los mismos síntomas y aseguran que su último alimento ingerido es el cereal. Archivado como: Cereal Lucky Charms quejas

“Después de comer Lucky Charms, durante los últimos dos días, (solo como desayuno), ¡he estado teniendo diarrea líquida verde! Tengo pequeños dolores de cabeza pero nada más. ¡Sin dolor ni náuseas! Diarrea muy mala hasta donde literalmente me cago en los pantalones. ¡Uso leche sin lactosa, así que sé que tampoco es la leche! | Síntomas: Diarrea, Nausea, Dolor”, anuncia la página.

¿Peor que la COVID-19?

En las declaraciones, Jan Judd de Heber City, Utah, dijo que una noche comió un tazón como refrigerio y unas horas más tarde tenía calambres, náuseas y diarrea la mayor parte de la noche, informó New York Post. Judd, mencionó que se sintió peor que cuando se contagió de COVID-19 y eso, le pareció preocupante.

