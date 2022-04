El conductor Javier Ceriani mostró su preocupación al saber la situación critica en la que se encuentra el cantante: “Ustedes saben que se llama a un cura cuando hay que bendecir el alma. El argentino hizo mucho hincapié en que Miranda no se encuentra en una buena condición para poder librar las complicaciones del covdi-19.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme no like , el reguetonero venezolano Chyno Miranda “Estamos en condiciones para informar que Chyno Miranda, esta muy pero muy grave”, mencionaron en la última transmisión del programa de farándula, “A tal punto que la familia llamó al cura varias veces”

Ahora un programa de espectáculos ha dado a conocer como sigue el interprete de “Mi niña bonita” en su recuperación. Las noticias no son nada agradables, pues aseguran que se encuentra muy delicado de salud. Los fanáticos del dúo musical han mostrado su preocupación en redes sociales y han pedido por su recuperación.

Chyno Miranda delicado salud: Hace unos días Nacho Mendoza, excompañero de Chyno había pedido a sus seguidores que pidieran por la salud del que por años fue su compañero musical. Chyno Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajo el Covid-19 no ha podido recuperarse por completo.

Siguiendo con la información del programa de espectáculos, la ex esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, ya tiene un nuevo amor. Pues los conductores mostraron unas imágenes que se le puede ver a ella con el compositor venezolano Oscarito. Javier Ceriani dijo: “Mientras el ex está en una situación crítica, ella se va con otro hombre”

Chyno Miranda delicado salud: Nacho da noticias sobre su compañero

Nacho Mendoza, quien por años fue compañero de Chyno en el dúo musical de “Chino y Nacho”, dijo al programa Hoy Día hace unos días que su amigo se encontraba recuperándose, pero parece que la cosa se volvió más grave con el pasar de las horas. Pues Chyno ya se encuentra muy grave.

“Está enfocado en su recuperación 100 %. Una prima de él me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no habían notado. “Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”