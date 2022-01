Las cosas dieron un giro inesperado cuando hace un par de meses atrás, tanto el cantante como la influencer Natasha dieron por finalizada su relación, algo que ya había sucedido desde hace meses atrás. Ante esto, ambos siguieron su camino y Chyno conoció a una nueva mujer, la cual no presentó como su novia sí afirmó que no se encontraba solo en ese momento.

A pesar de esto, Chyno Miranda logró salir adelante y con la ayuda de su en ese entonces esposa Natasha Araos, el cantante logró ir recuperándose poco a poco, y aunque esta enfermedad no tiene cura, el integrante de Chyno y Nacho ya podía hacer diversas actividades, incluso hasta su mayor pasión que es cantar.

De acuerdo con el portal de noticias, ya habían pasado varias semanas desde que no se sabía nada del cantante y fue gracias al podcast de ‘Uforia’ del programa ‘El Gordo y La Flaca’ que se dio a conocer el posible estado de salud en el que se encontraría el cantante actualmente.

La recaída en la salud de Chyno Miranda

Tanya Charry también mencionó que su madre había confirmado que la supuesta novia del cantante ya no se encontraba con él, dando a entender que posiblemente solo había sido Chyno Miranda quien viajó hasta Venezuela.

El portal también comenta que si bien, no se ha confirmado que esta recaída en su salud haya sido la razón por la cual viajó el cantante hasta su país natal, no se descarta esta posibilidad, ya que ahí podría ser cuidado por su madre Alcira, actividades que su ex pareja Natasha ejerció aún después de separarse de él.