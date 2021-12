¿Encontrar ideas para regalos corporativos te tiene confundida? Este diciembre puedes ser el elfo maravilloso de tu oficina. Te damos ideas para que agasajes a los compañeros de la oficina e, incluso, a tu jefe, con un regalo personalizado para cada uno. Cuando pienses en el regalo perfecto, recuerda que Natalia, que está a dieta, probablemente no debe recibir la misma caja de bombones que Pablo, que claramente no lo está. No tienes que gastar mucho para hacer buenos regalos. Aspira a ser original con cada persona, que sentirá tu cariño y apreciará el gesto. La gratitud es contagiosa.

1. Guantes tech

¿Tienes un compañero obsesionado con ciertos medios de comunicación que intenta tipear todo el tiempo en su smartphone? ¿Incluso en el amargo frío de afuera? Le encantarán estos guantes con onda y con los que puede twittear a gusto ¡sin perder los dedos en el frío!

2. El regalo para el amante de los perros es un Barkbox

¿Tienes un amante de los perros en la oficina? ¿Una persona que muestra constantemente fotos de su perro en pose en el sofá? Gritará de alegría con este regalo que ofrece una caja mensual de golosinas para perros.

3 . El regalo para el que decide despertase con ganas es un despertador de viaje Braun

Este regalo permitirá a tu colega permanecer en horario cuando su smartphone se quede sin bateria o como respaldo adicional en la carretera, cuando necesite estar listo para esa reunión.