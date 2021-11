Hay jefas a quienes sólo les importa tu desempeño. Hay otras a las que les importa cómo te desempeñas (tus hábitos, por ejemplo). Incluso si terminas el trabajo y tienes tiempo de sobra, espera a ver si tu jefa parecer querer ver si estás ocupada o no.

Hay maneras más inteligentes de halagar que no necesariamente implican decir cumplidos. ¿La manera más simple? Pídele consejo. Y siempre di gracias desde el fondo de tu corazón.

8. Entregar tu trabajo antes de tiempo puede impresionar

Nada dice ‘preparada’ como entregar tu trabajo antes de tiempo. Le da ventaja a todos cuando se trata de cumplir con tiempos límite y tu jefa lo notará.

9. Estate al día con tu trabajo

Nunca dependas de que tu jefa te diga lo que has logrado y cómo has mejorado durante el período pasado. No tienen el tiempo y apreciarán y respetarán el hecho de que estés al tanto de tu propio progreso.