Según expertos, una vez superado lo ‘peor’ de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos ante la llegada de miles de niños no acompañados, el presidente podría volver a tomar impulso y lograr que la Reforma Migratoria le otorgue sus papeles a millones.

Esteban Garcés, codirector ejecutivo de Poder Latinx, advirtió en un comunicado que los republicanos del Congreso “evocan noticias falsas sobre la frontera” con el propósito de impedir que se apruebe. La lluvia de críticas de los senadores y gobernadores republicanos quiso mostrar que Biden no tenía control de la frontera, apunta Efe.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), advirtió a Efe que “este es el momento de ser intrépido, sagaz, justo, humanitario, y actuar con firmeza para lograr lo que en más de 30 años no se ha logrado por politiquería y xenofobia”.

No todos califican: estos son los requisitos clave para obtener tus papeles con la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden. El proyecto que los demócratas impulsan en el congreso beneficiaría a millones, pero también ‘dejaría fuera’ a quienes no cumplan con las condiciones.

Requisitos para la Reforma Migratoria

Uno de los requisitos principales para ser elegible es haber llegado o estar viviendo en el país antes del primero de enero de 2021, por lo que cualquier inmigrante que haya llegado después, no calificará para la ciudadanía mediante la reforma migratoria de Biden.

Cualquier inmigrante que no cumpla con los requisitos clave, es decir que no haya estado presente en el país antes de esta fecha, no podría acceder a los beneficios de la reforma migratoria. Además, serían necesarios algunos documentos para comprobar la estancia de los indocumentados.