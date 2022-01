Si te estás preguntando cómo olvidar a alguien, primero considera tus hábitos en línea. Si estás enganchada con las redes sociales, no eres la única. De hecho, eres una en un billón. Literalmente. Facebook recientemente anunció su primer cuarto de ganancias del 2015 y la red social ahora tiene: “Más de 1.44 billones de usuarios activos (arriba del 13% respecto al año anterior). De esos, 1.25 billones son usuarios con celulares; un incremento del 24% respecto al año anterior”. Esos números son iguales a 936 millones de usuarios activos diarios… y eso es solo Facebook. Esa es mucha gente haciendo mucho fisgoneo digital a amigos, amigos de amigos y sus amigos… enfrentémoslo, las redes sociales son una manera divertida y fácil de saber de nuestros seres amados, antiguos compañeros, colegas, amigos del pasado y amigos potenciales para el futuro. Redes sociales cuando rompes con alguien Pero si recientemente atraviesas por una separación y tu meta es olvidar a tu ex, entonces las redes sociales suceden que son una manera peligrosamente adictiva de echarle un ojo (o dos) a tu ex. Y toda esa energía que estarás empleando para saber qué es lo que tu antigua pareja está haciendo, es energía que no estarás usando para seguir adelante. Aunque se sienta bien, si estás tratando de descubrir cómo olvidar a alguien, entonces las redes sociales quizá sean tu enemigo, no tu aliado. Seamos claras: “No estamos juzgando si pasaste 2 horas anoche analizando las fotos de tu ex en su noche más reciente con amigos. Todas hemos estado ahí. Pero hemos aprendido lo suficiente para saber que no es saludable y solo está evitando que sigas adelante en vez de darte un cierre real o satisfacción. Toma un gran respiro, asienta tu teléfono, y repite después de nosotras: “Redes sociales, las amamos, son geniales, pero necesitamos tomar un descanso. No son ustedes, somos nosotras”. Aquí está el por qué necesitas dejar las redes sociales si hablas en serio sobre olvidar a tu ex.

Fuera de las redes sociales Primero que nada, es imposible olvidar algo que estás viendo todo el día. Si quieres seguir adelante, pero simultáneamente pasas horas revisando qué es lo que tu ex está haciendo, escudriñando cada movimiento y analizando a la gente con la que él está pasando su tiempo, estás preparándote para fallar. De la misma forma que necesitas espacio físico para que puedas aprender a existir sin tu ex, también necesitas espacio digital. La terapeuta de relaciones y autora de The Breakup Bible, Rachel Sussman, explica: “Mientras más redes sociales hay, más acceso tienes a lo que tu ex está haciendo”. Evitar el contacto en las redes sociales es la única forma en que en verdad puedes tener una mente despejada y enfocada en seguir adelante y no estar atorada en el pasado.

Concéntrate en ti y en tus necesidades Hablando de seguir adelante, es importante que dejes de pensar sobre tus momentos felices como pareja y en vez te concentres en qué necesitas ahora y qué es lo que no estabas obteniendo de esa relación. Tu atención no debe de estar en lo que tu ex está haciendo, sino qué hubieras querido que él hubiese hecho por ti cuando estaban juntos. Toma esta oportunidad para decidir qué necesitas, qué te hará feliz, qué podrían haber hecho mejor cuando eran pareja, y qué es lo que estás buscando en una futura pareja.

No uses las redes sociales para torturarte Si estás en la página de Facebook de tu ex probablemente veas fotos de otras mujeres, de noches divertidas con gente con la que solías salir, y de la persona (tu ex) que te causó ambas, alegría y dolor. Y lo que verás lo sacarás de contexto, así que definitivamente mal interpretarás posts, fotos, comentarios, likes y hashtags cuando los veas. Analizar la actividad en redes sociales de tu ex solo te causará un dolor de cabeza, ¿y por qué perder tu tiempo y energía en actividades que te causarán más dolor, en vez de prepararte para una felicidad futura? En vez de perder tu preciado tiempo en alguien que te deprime, dedica algo de tiempo a conocer gente nueva y a pasar tiempo con amigos y familiares que te subirán el ánimo.

Es parte de un proceso de sanación Las separaciones son difíciles para cualquiera. De acuerdo con Susan Krauss Whitbourne Ph.D., profesora de psicología en la Universidad de Massachusetts Amherst: “Incluso si (tú) fuiste la que inicio la separación, es probable que aún haya momentos de arrepentimiento y tal vez de reflexión conforme (tú) comienzas a recordar el pasado con tu antigua pareja”. No hay vergüenza en sentirse perdida cuando una relación llega a su fin, pero si en verdad quieres sanar para que puedas tener una relación más sana y fuerte en el futuro, entonces necesitas permitirte crecer y no concentrarte en los recuerdos dolorosos de qué salió mal en tu relación fallida. Eso no es significa que debes olvidarte por completo de tu ex y todo lo que aprendiste de la relación. Puede ser importante enfocarte en las múltiples formas en las que creciste en tu relación con tu ex, pero las probabilidades son que no encontrarás esa información valiosa en su estado de Facebook.