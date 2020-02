A un año de su muerte, Mundo Show recuerda los momentos más memorables de la vida de Christian Bach y su esposo Humberto Zurita .

. Los moderadores de Mundo Show comentan cómo le pidió matrimonio Humberto Zurita a Christian Bach.

Este 26 de febrero de 2020 se cumple un año de la desaparición de física de Christian Bach.

Recuerdos-de-Christian-Bach-mundo-show. Algunos episodios curiosos y recuerdos de Christian Bach y Humberto Zurita, salen a luz pública por parte de los conductores de Mundo Show, programa que se difunde por la plataforma digital Mundo Hispánico.

Luego de destacar la brillante carrera artística de la siempre memorable actriz argentina por el primer aniversario de su muerte ocurrida el 26 de febrero de 2019, los conductores de Mundo Show, Jorge López “El Vampiro” y Ale Zapata, revelaron los recuerdos de Christian Bach y su eterno esposo Humberto Zurita, dejando impactados a todo el mundo.

Entre los recuerdos de Christian Bach, los moderadores destacan cuando el actor y productor mexicano, Humberto Zurita, le expresa a la actriz que quiere sellar lazos de amor ante Dios.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Lo curioso de este episodio real, desvinculado de la ficción, fue que Humberto Zurita le gritó, en medio de la carretera y desde el interior de su auto a quien sería su amor eterno: “Quieres casarte conmigo”, frase que se repitió por segunda vez.

La ya consagrada actriz, Christian Bach, regia, pero con el corazón que latía a mil horas, le responde a Humberto Zuritas de una manera contundente; “A mí me pide patrimonio como debe ser”.

Por lo que Humberto Zurita tuvo que activar su “plan B”, bajándose del auto y pedirle la mano de matrimonio a Christian Bach como un príncipe se comporta con una princesa.

De esta peculiar forma, los reconocidos actores Christian Bach y Humberto Zurita juraron amarse y quererse para toda la vida ante los ojos de Dios.

Otro de los recuerdos de Christian Bach y Humberto Zurita salen a relucir el obsequio de boda de nada más y menos del presidente del Televisa en la década de los 80; Don Emilio Azcárraga, conocido en el mundo artístico como “El Tigre”.

Don Emilio Azcárraga fue uno de los invitados a la fiesta de boda de Christian Bach y Humberto Zurita, así como actores, productores y amigos.

Aunque Don Emilio Azcárraga no pudo asistir a la celebración, éste le regaló a la pareja de novios un viaje para su luna miel hacía los lugares que ellos quisieran, Japón fue uno de los países, donde disfrutaron a lo grande.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“Es uno de los recuerdos de Christian Bach que se llevó a la tumba y algo que aun rememora con mucho cariñoManuel Zuritas”, dijo Jorge López “El Vampiro”.

Como se recordará la exitosa luz de Christian Bach se apagó un 26 de febrero de 2019, dejando un legado artístico impresionante y desde ya México y Argentina la aplaude de pie.

