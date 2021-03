Eso le daría tiempo a la Cámara para aprobar la legislación y enviarla rápidamente a Biden para su firma, informó The Associated Press.

“Los demócratas heredaron una marea que ya estaba cambiando”, apuntó McConnell.

Los demócratas han rechazado las acusaciones citando los 10 millones de puestos de trabajo que la economía ha perdido durante la pandemia y numerosas personas que todavía luchan por comprar alimentos y pagar el alquiler.

“Si solo mira un número grande, dice: ‘Oh, todo está mejorando un poco'”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. “No es para la mitad inferior de Estados Unidos. No es”.

En una señal alentadora para Biden, una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el 70% de los estadounidenses apoyan su manejo de la pandemia, incluido un notable 44% de los republicanos.

