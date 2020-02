Recetas de carne: platillos deliciosos fácil de cocinar

Cocina una rica hamburguesa de quesadilla mexicana y lasaña con carne molida.

Si quieres algo con contenido calórico bajo prepara un asopado de mariscos y ceviche.

Pichos y alitas de pollo al tequila, estas recetas resultarían una opción fenomenal.

Estás dando muchas vueltas por toda la concina indagando que tipo de comida quieres preparar para este fin de semana, por lo que Mundo Sabor te salva y te regala algunas recetas de carne para guisar sin mucho contratiempo.

Ya es hora de sorprender a tu familia o amigos con siete recetas de carne, las cuales son fáciles de preparar, sólo debes tener a la mano los ingredientes ideales para que tus platillos queden deliciosos.

La carne es uno de los acompañantes más importante en la dieta de cada persona por alto contenido de proteínas.

Entre los tipos de carnes que consumen las culturas y sociedades en el mundo son carne roja, pescado y cerdo.

Luego de esta pequeña inducción, Mundo Sabor te muestra un video gastronómico que resalta la variedad de platillos que existen en América Latina y cómo cocinarlos para ¡Qúe no te falte ningún detalle!

Quesadillas mexicanas y lasaña

Entre las recetas de carne destaca una rica hamburguesa de quesadilla, un platillo que combina el sabor americano de la carne molida y las tortillas mexicanas.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Recuerda que el toque fenomenal para las hamburguesas de quesadillas es combinarla con una roción de pico de gallo, un acompañamiento gastronómico mexicano que se ha extendido a otras regiones del mundo.

Otra de las recetas de carne que brilla en la mesa familiar es la rica lasaña a la boloñesa, un platillo que traspasó las fronteras de Italia, para ocupar un puesto privilegiado en la dieta de Latinoamérica.

El esquisto sabor de la salsa bechamel, la incorporación de la carne molida con base de tomate y una lluvia de queso parmesano hace que este platillo impacte grandemente en el paladar de los comensales.

Según fuentes documentales, la rica lasaña se popularizó con la llegada del siglo XVII, es decir, una receta de carne tradicional e infaltable en reuniones familiares.

Paso a paso para preparar asopado de mariscos y ceviche

Entre las recetas de carne de pescado resalta el asopado de mariscos con arroz y el delicioso ceviche.

Al rico asopado de mariscos puedes añadirles camarones pelados y darle ese toque especial, ideal para una cena romántica con el amor de tu vida.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Por otro lado, trozos pescado fresco, ají, cilantro, cebolla, y jugo de limón le dan vida a un platillo consistente en carne marinada que lleva por nombre ceviche.

Esta receta de carne de pescado se ha extendido por regiones de Chile, Colombia, México, Ecuador, Panamá y Perú.

Pichos y alitas de pollo al tequila

La carne de pollo, además de brindar vitaminas de complejo B, su consumo es fundamental para mantener el metabolismo de las grasas y azúcares en el organismo, por lo tanto, cocinar pichos de pollo y piña y alitas al tequila sería una buena opción para sorprender.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Mundo Sabor te ayuda a preparar estos platillos con el fin de sorprender a tu familiares y amigos en una noche de tragos.

Bolitas de cerdo con salsa de maní

Ya sabemos que la carne de cerdo contiene una variedad de minerales como potasio, fósforo, zinc y hierro, y que además se puede cocinar una receta de carne con bolitas de cerdo acompañado con una rica salsa de maní.

En el video de Mundo Sabor te muestra paso a paso la preparación de este platillo ideal para una fiesta especial.

No olvides, que para acompañar estos platillos puedes preparar crepes con dulce de luche y flan, para darle un toque de dulce a tu exigente paladar.

Prepara los platillos con amor y mucho de cariño.

Recetas de carne: platillos deliciosos fácil de cocinar

