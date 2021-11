El otoño es una de las épocas más mágicas del año, gracias al cálido clima que rodea a las fiestas: Halloween, día de gracias y navidad, que despiertan el interés por cocinar o por probar platillos que nos recuerden a nuestra infancia.

Uno de los platillos más conocidos en todo el mundo son las albóndigas, que suelen ser un ‘comfort food’ reconocido internacionalmente, con variaciones en las recetas, en las que cada persona les da un toque personal : ¿quieres conocer las mejores recetas para preparar en casa? ¡Descúbrelas aquí!

¿De dónde son originarias las albóndigas?

Este reconocido y económico platillo ha sido foco de importantes discusiones acerca de su origen, pues aunque algunos creen que su origen se dio en Persia, otros consideran que los antiguos romanos fueron los primeros en cocinarlas. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que, a nivel mundial, las albóndigas guardan una cercanía importante con Italia, por lo que no es raro encontrar diferentes variaciones de esta receta con ingredientes típicos del país europeo.

¿Con qué se acompañan las albóndigas?

Es común que las recetas más famosas del mundo se preparen con un acompañamiento, y las albóndigas no son la excepción, pero: ¿sabías que la receta original no contempla que las albóndigas se acompañen con spaghetti? En algunas recetas podrás ver que los chefs preparan las albóndigas, en sus distintas versiones, con acompañamientos como arroz o spaghetti, y en algunos casos con ensalada, pero esto dependerá del estilo de cada cocinero y no de una tradición implementada por los creadores de las albóndigas.