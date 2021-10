Bienvenido a Ask Clark, una columna diseñada para contestar tus preguntas financieras de la mano del experto en finanzas Clark Howard. ¿Está bien ayudar a un familiar firmando juntos un préstamo? Rick de Texas: “Queremos venderle nuestra camioneta a mi hermano, pero queremos construirle crédito. ¿Puedo firmar junto con él un préstamo para que él compre la camioneta de nosotros?

El punto de vista de Clark en sí está bien firmar un préstamo junto con un familiar

Clark dice: “Esta no es la forma en la que quiero que ayudes a tu hermano a construir crédito. La razón es que los problemas que observo en firmar préstamos junto a familiares y amigos son horribles, espantosos”. “Cualquier ocasión que firmes junto con un familiar o amigo un préstamo, si ese miembro o amigo tiene algún problema y no puede realizar el pago, tu tendrás problemas financieros”, dice Clark. “Si se atrasan con un pago y no lo sabes, tu crédito se ve perjudicado junto con su crédito”. En vez de arriesgar tu crédito para ayudar a alguien más a construir el suyo, aquí está la sugerencia de Clark: “Si quieres vender a tu hermano tu camioneta, y puedes hacer esto, haz que tu hermano te pague a ti mensualmente por la camioneta, en donde el dinero se queda contigo”. En cuanto a construir crédito de la forma correcta, dice Clark, “Hay muchas formas de usar programas de crédito para personas que necesitan construir o reparar crédito”.

Otras formas de construir crédito

Tarjeta de crédito asegurada

Una tarjeta de crédito asegurada funciona como una tarjeta de débito: te permite sólo gastar lo que has depositado en tu cuenta con la compañía. Esto no solo te protege de la deuda, sino que te ayuda a construir crédito con cada compra.

Usuario autorizado

Clark dice, “Si quieres ayudar a tu hermano, otra forma de hacerlo es hacer que tu hermano sea un usuario autorizado en una de tus tarjetas de crédito. Pero no le proporciones la tarjeta a tu hermano, y eso ayudará a tu hermano a construir su solvencia crediticia”. ¿Tienes una pregunta para Clark? ¡Esa este formulario para preguntarle! Y recuerda que puedes escuchar el Clark Howard Podcast en cualquier momento aquí. Si tienes una pregunta pero no quieres salir al aire, contacta a Clark’s Consumer Action Center para ayuda financiera gratuita.