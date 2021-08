Autoridades ordenaron un ‘recall’ de ensaladas de pollo y dips que se venden en establecimientos como Walmart.

El ‘recall’ de las ensaladas de pollo y los aderezos se efectúa por temor a que puedan contener trozos de plástico.

Se está pidiendo a las personas que desechen de inmediato las ensaladas de pollo y dips que forman parte del ‘recall’.

Revisa tu comida. Autoridades ordenaron un ‘recall’ o retiro de varias ensaladas de pollo y dips (aderezos) que se venden en tiendas minoristas, incluida Walmart, por temor a que contengan trozos de plástico blanco.

El retiro del producto se aplica a los artículos listos para comer (ready-to-eat) que fueron elaborados entre el 10 y el 13 de agosto, indicó el diario The Sun el jueves en su reporte sobre el ‘recall’ de las ensaladas de pollo y dips.

Ordenan ‘recall’ de ensaladas de pollo y dips

La compañía Willow está retirando del mercado aproximadamente 52,020 libras de esos productos, que llevan el número de establecimiento “EST. P-8827” dentro de la marca de inspección del USDA, detalló el referido medio.

Las ensaladas de pollo y dips que protagonizan el ‘recall’ fueron enviados a estados como Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.