La conductora Rebeka Smyth se despide del noticiero Al Rojo Vivo

Termina su participación después de un corto tiempo tras sustituir a María Celeste

Esto lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram

Rebeka Smyth se despide. Después de estar un corto tiempo conduciendo el noticiero de Al Rojo Vivo, Rebeka Smyth se despide de todo el elenco tras haber sustituido a María Celeste en su cuenta de Instagram.

Con una sonrisa y una gran actitud la conductora con unas emotivas palabras dijo adiós a todos los que participan en el noticiero que fue su casa en los últimos meses.

Rebeka Smyth publicó unas emotivas palabras en las redes sociales y además reveló cuál sería su próximo destino, después de haber sido conductora en el programa de Telemundo.

“Mi colaboración con Al rojo vivo terminó el día de hoy. Que gusto haber podido apoyar a mi colega Jessica Carrillo mientras se fue a hacer el mejor trabajo de todos, ¡ser mamá! Gracias a todo el equipo de Al rojo vivo y en especial a Rodner Figueroa por haberme hecho sentir en casa”, escribio Rebeka junto a la publicacion.

Su siguiente destino son las noticias, así lo publicó ella que lo que le espera es la redacción de noticias de Telemundo, además comentó que es el lugar donde ella se siente más cómoda tras su larga trayectoria en ese campo.

En el tiempo que estuvo en el programa de Al Rojo Vivo fue muy querida por los seguidores y estos demostraron su cariño a través de los comentarios.

“Que pena porque es muy profesional el problema no fue ella es que el programa no da para más. Se quedó atrás y no hay quien lo salve”, comentó una seguidora.

“El problema no fue ella al quitar a María bajo automáticamente, suerte y que encuentre trabajo, todos merecemos tener trabajo”, “Ese programa MURIO y nadie lo sabe”, “Rebeca eres muy profesional te admiro mucho”, “Muy linda y profesional “, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente la imagen publicada cuenta con más de 700 “me gusta”.