Los icónicos grandes almacenes Macys comenzarán a reabrir tiendas el próximo lunes, con una primera tanda de 68 establecimientos repartidos en varios estados que están levantado restricciones por el coronavirus y con límites en el número de empleados y clientes, reseñó la agencia Efe.

El principal ejecutivo del grupo, Jeff Gennette, confía en que todas las tiendas de la empresa, unas 775, puedan estar operando en las próximas semanas si las tasas de contagio de la COVID-19 siguen a la baja y las autoridades lo permiten, según dijo en una entrevista con The Wall Street Journal.

Macy’s plans to reopen all stores in six weeks, starting with 68 on Monday https://t.co/Z15I4q78YK

— The Washington Post (@washingtonpost) April 30, 2020