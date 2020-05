Los Ángeles espera regresar a la relativa normalidad con todos sus negocios abiertos el próximo feriado del 4 de julio, anunciaron este martes las autoridades del condado, que siguen lidiando con ser el área más afectada por el brote de coronavirus en California, reseñó la agencia Efe.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Kathryn Barger, dio a conocer en un comunicado la nueva meta de las autoridades para reabrir de manera segura negocios minoristas, restaurantes y centros comerciales, entre otros, aunque siempre siguiendo con las medidas de distanciamiento social.

La directora del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, advirtió en su conferencia de prensa que para cumplir con este objetivo se “tienen que hacer muchas cosas bien”.

Coronavirus: Officials aim for 'safe reopening' of Los Angeles County as early as July 4 https://t.co/k3e2XQBI5q

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 20, 2020