El detalle está en que aunque los pagos mensuales han llegado a millones de familias, otras continúan esperando pagos atrasados de septiembre y octubre. Estas son algunas razones por las que aún no te ha llegado tu cheque:

¿Problemas con los pagos del Crédito Tributario por Hijos? Sí, no es un secreto que han ocurrido algunas fallas en la entrega de los cheques de hasta $ 300 dólares por niño menor de seis años y $ 250 por niño de entre seis a 17 años que el IRS tendría que hacer llegar a las familias elegibles.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa adelante con la entrega de las ayudas federales por coronavirus, pero algunos ciudadanos aun siguen esperando. Te decimos 3 razones por las que aún no te ha llegado tu cheque.

Es posible que su pago no haya llegado por problemas del IRS al momento de procesarlo y enviarlo. Sin embargo, puede verificar su estatus a través del portal de Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021 . Cualquier beneficiario puede hacer uso de él y tiene hasta el 1 de noviembre a las 11.59 p.m. EST para suspender los siguientes pagos o realizar alguna modificación en sus datos personales.

Cambio en los ingresos

Es posible que algunas familias hayan recibido cheques por una cantidad menor a la que esperabna y esto puede deberse a algún cambio en los ingresos familiares. Recuerde que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijos está disponible solo para parejas que ganen hasta $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen hasta $ 75,000 dólares anuales.

Si una familia obtuvo ingresos superiores, no significa que no recibirá la ayuda federal, pero sí que será por un monto que se reduce en $ 50 por cada $ 1,000 sobre el nivel de ingresos, recordó The Sun. A pesar de los retrasos, el IRS se ha comprometido a cancelar a las familias el dinero pendiente.