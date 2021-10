La nueva regla va a aplicar a partir del 1 de enero de 2022 y el monto que marcará la diferencia son los 600 dólares, por lo que aquellos que utilicen aplicaciones personales no serán impactados. El problema es cuando los empleadores usan la misma aplicación para ambos casos de uso personal y transacciones de negocios.

El cambio es importante dado que antes de las nuevas reglas , el IRS sólo evaluaba las transacciones digitales que superaran los 20 mil dólares; aunque es justo decir que los movimientos personales no se verán afectados, pues aplica para las personas con cuentas combinadas para sus pequeños negocios y se recomienda informarse bien de las nuevas reglas.

El IRS no estará monitoreando las transacciones personales, pero la nueva ley requerirá alcanzar a aplicaciones como Venmo, Zelle y PayPal para reportar negocios con transacciones de 600 dólares o más, lo que sin duda tiene muy indignados a muchas personas del país porque deberán pagar impuestos.

“Lo que están tratando de hacer es tener los datos disponibles en caso de que tengan que identificar pagos de impuestos donde la información no esté completa, así que rastrean los pagos por dichas aplicaciones”, aseguró recomendando a aquellas personas afectadas a hacer cuentas separadas en las aplicaciones de pago en caso de negocios.

IRS anuncia fecha límite para reclamar su cheque de octubre

ATENCIÓN. Aun hay familias que, aunque califican, podrían no estar recibiendo el dinero mensual porque no han ofrecido sus datos al IRS. Si no lo han hecho, pueden hacer uso de la herramienta Non-Filer Sign-up hasta el próximo 15 de octubre con la que podrán inscribirse para recibir el Crédito tributario por hijos adelantando.

Sin embargo, si una familia espera recibir el próximo pago previsto precisamente para el 15 de octubre, tendrá que apurarse pues el IRS ha dejado claro que tienen solo hasta fin de mes para ofrecer sus datos y así asegurar que el pago del mes de octubre les llegue a tiempo.