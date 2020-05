Las ratas y otros roedores se están volviendo más agresivos en su búsqueda de alimentos, ya que su suministro regular de las sobras de los restaurantes ha sido drásticamente recortada por el cierre de los locales debido a la pendemia de coronavirus.

Ya no tienen qué comer. Con menos pasajeros en el metro y los restaurantes de las ciudades casi cerrados, excepto por un puñado de pedidos de comida para llevar, el suministro, normalmente abundante, de alimentos que dejan los humanos ahora es un tesoro… por el que luchar.

Cannibal Rats Getting ‘AGGRESSIVE’ Towards Humans – https://t.co/vxZw6L0vqt – KOLLMAN REPORT pic.twitter.com/kFdPfL8fGr

Las cosas se están poniendo tan serias que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han publicado un nuevo aviso que alerta a las personas para que sean conscientes del “comportamiento agresivo de los roedores”.

“Los cierres en toda la comunidad han llevado a una disminución de los alimentos disponibles para los roedores, especialmente en áreas comerciales densas”, dijeron los CDC. “Algunas jurisdicciones han informado un aumento en la actividad de los roedores a medida que estos buscan nuevas fuentes de alimentos”.

CDC warns rats are becoming more aggressive and cannibalizing each other https://t.co/qyzTzBifhU

