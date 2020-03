Debido al aislamiento por el coronavirus, decenas de ratas han salido a las calles de New Orleans.

Explican que las ratas han tenido que buscar otras formas de alimentarse luego de que los restaurantes cerraran y sus contenedores de basura continúen vacíos en New Orleans.

No solo las ratas han emergido a las calles de New Orleans, sino que animales en peligro de extinción también están apareciendo en zonas urbanas de Cancún.

A medida que los turistas y los residentes han abandonado las calles de New Orleans debido al aislamiento por el coronavirus, las ratas parecen haber ocupado rápidamente su lugar.

Con los restaurantes y bares cerrados, un suministro de alimentos que alguna vez fue confiable para los roedores de repente se ha terminado también, reseñó Daily Mail.

El desperdicio de alimentos ya no se desecha en las calles o en los botes de basura cercanos, lo que ha significado que las ratas tengan que buscar más comida en otra parte.

La población local de ratas ahora se puede ver de un lado a otro en algunas calles de New Orleans mientras busca restos para sobrevivir.

A lo largo de la famosa Bourbon Street, de Crescent City, sus bares y locales de música están cerrados para cumplir con las reglas de distanciamiento social.

“Doblo en la esquina, hay alrededor de 30 ratas en la esquina, festejando algo en el medio de la calle”, dijo el dueño de un restaurante local a CBS News.

Los equipos de exterminio ahora han comenzado a dejar cebos envenenados en las alcantarillas junto con trampas para ratas en un esfuerzo por frenar las plagas que han salido a la superficie ante la desolación por el coronavirus.

“Hay patógenos en estos roedores. Afortunadamente, no vemos muchos en los resultados de salud. No tenemos muchos casos de enfermedades relacionadas con roedores. Pero el (peligro) potencial está ahí”, dijo el alcalde de New Orleans, LaToya Cantrell, durante una conferencia de prensa.

Ahora existe la preocupación de que cualquier enfermedad transmitida por las ratas pueda extenderse a la población local de indigentes que ya ha estado en las calles por algún tiempo.

Charles Marsala, quien dirige New Orleans Insider Tours y AWE News, grabó varios videos que muestran docenas de ratas corriendo por las calles vacías durante la noche y el día.

“Estaba filmando imágenes para ambos proyectos cuando me encontré con el festín de las ratas el 18 de marzo. Regresé el 26 de marzo y filmé para ver cómo funcionan las estaciones de cebo para ratas”, contó Marsala a DailyMail.com. “Gracias al alcalde Cantrell por una rápida respuesta después de que los videos se volvieron virales”.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el jueves durante una conferencia de prensa que si el estado no aplana su curva de tasa de infección de coronavirus pronto, New Orleans podría quedarse sin ventiladores el 2 de abril, y potencialmente podría estar sin camas de hospital antes del 7 de abril.

“No es una conjetura, no es una teoría débil, no es una táctica de miedo, esto es lo que va a suceder”, advirtió, según publicó CBS News.

Edwards dijo que los casos de coronavirus se han extendido por todo Louisiana y que “no hay lugar donde no esté. Hay lugares donde aún no lo hemos detectado”.