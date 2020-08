Tras ser despedida de Telemundo, Rashel Díaz lleva a cabo su ‘venganza’

La exconductora de Un Nuevo Día lleva a cabo nuevo proyecto personal

La cubana no dudó en presumir su logro tras el trago amargo del desempleo

Dicen que no hay mal que por bien no venga y eso se puede aplicar al caso de la exconductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz, quien a unos días de ser despedida del programa, ahora lleva a cabo su ‘venganza’ y con guante blanco, le da una tremenda lección a los ejecutivos de Telemundo.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que la bella presentadora cubana publicó un mensaje para sus seguidores, en el que establece que por fin consiguió uno de sus proyectos más anhelados en todo este tiempo.

Al parecer ese sueño no lo había podido cumplir por sus compromisos en la televisora.

De manera alegre, en paz y tranquila, la presentadora colgó el siguiente mensaje para dar a conocer de qué trata su felicidad y que de manera textual te dejamos para que estés bien informado.

“Por mucho tiempo le oré al Señor por un proyecto que me permitiera cumplir el propósito para el cual Él me había creado”, comienza el mensaje de Rashel.

“Hace un tiempo Dios me mostró que mi tarea era ayudar a otras mujeres a comprender cuán valiosas somos, de cuánto somos capaces, y como tu situación de hoy jamás dicta dónde estarás mañana”, continúa la presentadora.

Luego agrega: “Él me asignó esa tarea no porque yo sea mejor sino porque he estado en el piso muchas veces y me identifico con quiénes están pasando por una situación similar”.

